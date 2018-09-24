KÜÇÜCEK’İN GENÇ İŞ ADAMI BERBEROĞLU’NUN GELENEKSEL AŞURE GÜNÜ

Akyazı Küçücek Mahallesi’nin Beberoğu Market işletmecisi İsmail Berberoğlu

Bu haber 2018-09-24 15:30:22 eklenmiş ve 176 kez görüntülenmiştir.