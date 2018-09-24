KÜÇÜCEK’İN GENÇ İŞ ADAMI BERBEROĞLU’NUN GELENEKSEL AŞURE GÜNÜ

Akyazı Küçücek Mahallesi’nin Beberoğu Market işletmecisi İsmail Berberoğlu 9.geleneksel olarak düzenlediği aşure günü etkinliğinin 9’ncisini Cuma Namazı çıkışında gerçekleştirdi.
PROTOKOL YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
Akyazı’ya bağlı Küçücek Mahallesi’nde faaliyet gösteren Berberoğlu Market işletmecisi İsmail Berberoğlu Muharrem ayı nedeniyle Cuma günü Cuma Namazı çıkışında Küçücek Cuma Camii önünde Camii cemaatine ilçe protokolüne ve mahalle halkına aşure ikramında bulundu.
ETKİNLİK
Aşure etkinliğini düzenleyen İsmail Berberoğlu, “Mübarek Muharrem ayı nedeniyle bu günlerde en çok ihtiyacımız olan birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına Cuma çıkışında ilçe protokolüne, Cuma Camiinde Cuma namazı çıkışı mahalle halkına aşure ikramında bulunduk. Allah herkesin niyetini kabul etsin inşallah” dedi.
KATILIM
Aşure ikramına Ak Parti ilçe başkanı Feyzi Bora,MHP ilçe başkanı Ali Dertli,Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak,Muhtarlar derneği başkanı Bekir Durmuş,15 Temmuz milli irade derneği Akyazı şube başkanı Ali Gezer,Ak Parti ve MHP’li Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle muhtarları,Daire amirleri,Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar, Küçücek eski Belediye Başkanı Yaşar Akgün, İlçe Milli Eğitim müdürü Recep Özdemir, Kaymakamlık Sosyal yardımlaşma müdürü Sabri Damar,Camii cemaati ve mahalle halkı katıldı.