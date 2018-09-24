YUNUS ASAN’IN ŞANSSIZ GÜNÜ

Yunus Asan Kuzulukspor’un başarılı futbolcularından biri.

Bu haber 2018-09-24 15:17:23 eklenmiş ve 41 kez görüntülenmiştir.

Yunus Asan Kuzulukspor’un başarılı futbolcularından biri. Henüz 18 yaşında ve başkanı v e yönetimi kendisinden büyük beklentileri olan bir futbolcu. Kuzulukspor’un alt yapısından yetişmiş olan Yunus Asan A takımın Genç takımla Kuzuluk sentetik sahada yaptığı hazırlık maçında talihsizlik yaşadı ve ayak bileği kırıldı.

Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan şanssız Yunus dün ameliyat oldu. Akyazı Devlet Hastanesi Ortopedi Uzman hekimi Op. Dr. Fatih Korbay tarafından yapılan ameliyatın başarılı geçtiği öğrenildi.

Başarılı bir ameliyat geçiren şanssız Yunus Asanla ilgili kulüp başkanı Yusuf Çokal şunları söyledi “ Futbolcumuzun talihsiz bir şekilde ayak bileğini kırması hem beni hem de camiamızı deriden üzmüştür. Hastaneye yatırdığımız genç futbolcumuz bugün ameliyat olacak ve en kısa zamanda da sağlığına kavuşacaktır. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum”

Şanssızlık eseri ayak bileğini kıran Harun Asanda “Hazırlık maçında talihsiz bir olay yaşadım. Rakibim olan arkadaşımı geçtikten sonra onun ayağı benim ayağıma geldi ve bu talihsizlik yaşandı. Üzgünüm. En kısa zamanda iyileşip tekrar futboluma bıraktığım yerden devam edeceğim ”dedi.