Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
HAZIRLIK MAÇINDA ALAAĞAÇSPOR İLE KARAPÜRÇEK 3-3

HAZIRLIK MAÇINDA ALAAĞAÇSPOR İLE KARAPÜRÇEK 3-3

AKYAZI’NIN YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ İSA COŞAR

AKYAZI’NIN YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ İSA COŞAR

KÜÇÜCEK’İN GENÇ İŞ ADAMI BERBEROĞLU’NUN GELENEKSEL AŞURE GÜNÜ

KÜÇÜCEK’İN GENÇ İŞ ADAMI BERBEROĞLU’NUN GELENEKSEL AŞURE GÜNÜ

YUNUS ASAN’IN ŞANSSIZ GÜNÜ

YUNUS ASAN’IN ŞANSSIZ GÜNÜ

AKYAZILI MUHTARLAR YENİ KAYMAKAMI ZİYARET ETTİ

AKYAZILI MUHTARLAR YENİ KAYMAKAMI ZİYARET ETTİ

GÖZDE KESKİN İSTİŞARE TOPLANTISI İÇİN ANKARA’DAYDI

GÖZDE KESKİN İSTİŞARE TOPLANTISI İÇİN ANKARA’DAYDI

YUNUS ASAN’IN ŞANSSIZ GÜNÜ

Yunus Asan Kuzulukspor’un başarılı futbolcularından biri.
Bu haber 2018-09-24 15:17:23 eklenmiş ve 41 kez görüntülenmiştir.

 

Yunus Asan Kuzulukspor’un başarılı futbolcularından biri. Henüz 18 yaşında ve başkanı v e yönetimi kendisinden büyük beklentileri olan bir futbolcu. Kuzulukspor’un alt yapısından yetişmiş olan Yunus Asan A takımın Genç takımla Kuzuluk sentetik sahada yaptığı hazırlık maçında talihsizlik yaşadı ve ayak bileği kırıldı.

Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan şanssız Yunus dün ameliyat oldu. Akyazı Devlet Hastanesi Ortopedi Uzman hekimi Op. Dr. Fatih Korbay tarafından yapılan ameliyatın başarılı geçtiği öğrenildi.

Başarılı bir ameliyat geçiren şanssız Yunus Asanla ilgili kulüp başkanı Yusuf Çokal şunları söyledi “ Futbolcumuzun talihsiz bir şekilde ayak bileğini kırması hem beni hem de camiamızı deriden üzmüştür. Hastaneye yatırdığımız genç futbolcumuz bugün ameliyat olacak ve en kısa zamanda da sağlığına kavuşacaktır. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum”

Şanssızlık eseri ayak bileğini kıran Harun Asanda “Hazırlık maçında talihsiz bir olay yaşadım. Rakibim olan arkadaşımı geçtikten sonra onun ayağı benim ayağıma geldi ve bu talihsizlik yaşandı. Üzgünüm. En kısa zamanda iyileşip tekrar futboluma bıraktığım yerden devam edeceğim ”dedi.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Spor haberleri
16:20 - HAZIRLIK MAÇINDA ALAAĞAÇSPOR İLE KARAPÜRÇEK 3-3
Akyazı’nın Süper liginde mücadele edecek olan Alaağaçspor Karapürçekspor’la...
15:19 - YUNUS ASAN’IN ŞANSSIZ GÜNÜ
Yunus Asan Kuzulukspor’un başarılı futbolcularından biri. ...
18:46 - AS AKYAZI HAZIRLIK MAÇLARINDA ÇOK İYİ 2-1
Lige hazırlık maçları yaparak hazırlanan As Akyazıspor’un bu seferki...
01:09 - HAZIRLIK MAÇINDA AS AKYAZI -1 ARİFİYE - 0
Akyazı sentetik sahada oynanan maçta As Akyazıspor güçlü rakibi ...
01:03 - AS AKYAZISPORDAN SPONSORUNA PLAKET
As Akyazıspor Yönetimi aldığı bir kararla 2018-2019 futbol sezonunda ...
15:39 - AKYAZI VOLEYBOL TAKIMI 2.LİGE YÜKSELDİ
Bursa’da düzenlenen bölgesel ligde 2.olan Akyazı Belediyesi ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ