AKYAZILI MUHTARLAR YENİ KAYMAKAMI ZİYARET ETTİ

Devrek Kaymakamı iken son kararname ile Akyazı Kaymakamlığına atanan

Bu haber 2018-09-24 06:16:31 eklenmiş ve 126 kez görüntülenmiştir.

Devrek Kaymakamı iken son kararname ile Akyazı Kaymakamlığına atanan ve 17 Eylül gününden itibaren görevine başlayan Yakup Güney’e hoş geldin ziyaretleri sürüyor. Dernek Başkanı Bekir Durmuş beraberinde Yönetim Kurulu üyesi olan Muhtarlarla birlikte İlçenin yeni Kaymakamı Yakup Güney’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Muhtarlar derneği Başkanı Bekir Durmuş ziyaretin Kaymakamımızın İlçemize yeni gelmiş olması ile ilgilidir. Kendilerine Akyazı Muhtarlar olarak hoş geldiniz demek ve tanışmak için bu ziyareti yaptık dedi.

İlçenin yeni Kaymakamı Yakup Güney’de Muhtarlar Derneği başkanlığında oluşan Muhtarların yaptığı ziyaretten memnunluk duyduğunu belirtti ve hızla Akyazı’yı ve Akyazılıları tanımaya çalışıyorum dedi ve yapılan ziyaretlere de önümüzdeki günlerden itibaren iade-i ziyaretler karşılık vereceğini söyledi.