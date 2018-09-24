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GÖZDE KESKİN İSTİŞARE TOPLANTISI İÇİM ANKARA’DAYDI

MHP Genel Merkezi tarafından düzenlenen genişletilmiş Kadın Kolları istişare
Bu haber 2018-09-24 06:13:29 eklenmiş ve 232 kez görüntülenmiştir.

 

MHP Genel Merkezi tarafından düzenlenen genişletilmiş Kadın Kolları istişare toplantısına katılmak için Ankara’daydı.  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de katıldığı istişare toplantısında işlenen tema Kadınlar güçlensin Türkiye büyüsün oldu.

MHP Akyazı Kadın Kolları Başkanı Gözde Keskin Ankara seyahatinin hayli yararlı bir seyahat olduğunun altını çizdi ve özellikle işlenen tema mükemmeldi ve biz kadınları ilgilendiriyordu. Genel B:aşkanımız Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere Partimizin üst düzey yöneticilerinin de katıldığı bu toplantıda alınan kararlar, yapılan konuşmalardan edindiklerimi Akyazı’da bütün kadınlarımızla paylaşacağım dedi.

MHP Genel Merkezi tarafından düzenlenen genişletilmiş Kadın Kolları istişare toplantısına tüm İl ve İlçelerin Kadın Kolları başkanları ile kadın Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

 
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