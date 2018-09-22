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HACI İBRAHİM AYDIN’IN MUTLU GÜNÜ

Gazeteci Hacı İbrahim Aydın’ın oğlu Semih Aydın bugün
Bu haber 2018-09-22 22:40:17 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

 

  Gazeteci Hacı İbrahim Aydın’ın oğlu Semih Aydın bugün Canan Günatçı ile dünya evine girdi.

Küçücek Mahallesi halkından Bahar ve Veysel Günatçı’nın güzel kızları ile Yeni Mahalle halkından Havva ve Akyazılı gazeteci Akyazı.net Muhabiri Hacı İbrahim Aydın’ın yakışıklı oğlu Semih Aydın dünya evine girdi.

Düzcanlar düğün salonunda düzenlenen nikah töreniyle birlikte dünya evine giren Canan ve Semih çiftinin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.

Düğün cemiyetine Günatçı ve Aydın ailelerinin yanı sıra Belediye başkanı, eski Sakarya MHP Milletvekili Zihni Açba, İlçe Müftüsü İzzet Şener,  Ali Gezer, Muhtarlar, Daire Müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

BİZİM AKYAZI ailesi olarak Çiftimize bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

 
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