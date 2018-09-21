AS AKYAZI HAZIRLIK MAÇLARINDA ÇOK İYİ 2-1

Lige hazırlık maçları yaparak hazırlanan As Akyazıspor’un bu seferki

Bu haber 2018-09-21 18:44:10 eklenmiş ve 185 kez görüntülenmiştir.

Lige hazırlık maçları yaparak hazırlanan As Akyazıspor’un bu seferki rakibi kendisi gibi bu ligde iddialı olan Kocaalispor oldu. Akyazılı hakem Levent Gümüşdere tarafından yönetilen ve Akyazı Sentetik sahada oynanan maçı As Akyazı Zafer ve Bünyamin’in attığı gollerle 2-1 yenmeyi başardı.

Her iki takımında başarılı ve göz doyurucu bir futbol ortaya koyduğu maçta As Akyazıspor ilk yarının bitimine az bir zaman kala Zaferle golü buldu ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya iyi başlayan misafir takım Kocaalispor 74.dakika eşitliği sağladı ve skoru 1-1’e getirdi. Maçın bu skorla biteceği sanılırken 86.dakikada kazanılan faulü Bünyamin kullandı ve nefis frikik ağlarla buluşunca As Akyazı 2-1 öne geçmiş oldu ve maçta bu skorla son buldu.