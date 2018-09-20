MHP: YEREL SEÇİMLERDE ÇOK İDDİALIYIZ

MHP Akyazı İlçe teşkilatı önceki akşam basın mensupları ile bir araya geldi.

Bu haber 2018-09-20 14:07:00 eklenmiş ve 180 kez görüntülenmiştir.

MHP Akyazı İlçe teşkilatı önceki akşam basın mensupları ile bir araya geldi. Gayet samimi bir ortamda geçen toplantıda İlçe Başkanı Ali Dertli yaptığı konuşmayla toplantının da açılışını yaptı. Düzenlenen basın toplantısına MHP İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra mazereti olan Murat Öz’ün dışında kalan MHP’li Belediye Meclis Üyeleri Harun Köymen, Ruhi Yılmaz ve Abdullah Hikmet Kurt, Kadın Kolları Başkanı Gözde Keskin, MHP İlçe eski başkanı ve Milletvekili adayı Ali Doğan Eroğlu ile bazı partililer katıldı. Yapılan basın toplantısı partinin ilçe binasında gerçekleşti.

Dertli konuşmasına kutlamalarla başladı

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli konuşmasına başlamadan önce 2018-2019 Eğitim yılının kutladı ve eğitim camiasına başarı dileğinde bulundu. Dertli ayrıca Gaziler günü münasebetiyle düzenlenen törene katıldıkları belirterek, bir kez daha Gazilerimizin günlerini kutluyoruz, hayatlarını kaybeden Gazilerimize Allahtan rahmet, hayatta olanlara da sağlık ömürler diliyoruz dedi.

Akyazı’da sorunlar her geçen gün artıyor

100 bine yaklaşan nüfusuyla Akyazı’nın önemli bir İlçe olduğunun altını çizen MHP İlçe Başkanı Ali Dertli sorunların da çoğaldığını ifade ederek konuyla ilgili görüşlerini şöyle anlattı “ İlçemizin önemli sorunları var. Terminal, Mezbaha, Trafik, Otopark, Acemali deresi, şu anda ilk aklıma gelen sorunlar. Bunların üstesinden Belediyemizin gelmesi gerekiyordu. Maalesef gelemedi ve sorunlar her geçen daha da büyüyerek devam ediyor. Ayrıca bazı Mahallelerimizde bir türlü bitirilemeyen alt yapı çalışmaları, buna bağlı olarak bozulan yolların bir türlü yapılamıyor olması da insanlarımızı derinden üzüyor ve sıkıntı yaşamalarına neden oluyor. Belediyemizin bu eksiklerin giderilmesi konusunda geride bıraktığımız 5 yıllık çalışma döneminde beklenen adımlarını atmamış olması üzüntümüzü daha da derinleştirmiştir”

Belediyemizin yapamadıklarının yanında yaptığı güzel çalışmalarda var. MHP olarak biz yapılanları destekliyor, yapılamayanları da eleştiriyoruz diyen MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, parti olarak Akyazı’da yapılanları, yapılamayanları, konuşulanları adım adım takip ediyoruz. Aylık Meclis toplantılarında Partimiz Üyeleri bir ay içinde elde ettikleri bilgiler ışığında toplantılarda söz alarak konuşmalar yapıyor, yazılı ve sözlü sorularda soruyorlar. Üzülerek ifade etmeliyim ki sorduğumuz sorulara olumlu ya da olumsuz yanıt alamıyoruz. Bizde bu durumdan muzdaripiz dedi.

Yapılan Meclis toplantılarında sürekli olarak yer satışlarının hazırlanan gündem maddelerinde yer alıyor olması gerçekten bizi üzüyor. Meclis Üyesi arkadaşlarımız satışlarla ilgili olarak alınan kararların birçoğuna şerh koymak suretiyle satılmamasını istiyor ama sayısal eksikliğimiz yüzünden Üyelerimizin yaptığı sadece şerh koymada kalıyor diyen MHP İlçe Başkanı son meclis toplantısında Başkan Akcan’ın Meclis Üyelerine hitaben sarf ettiği 5 yıl içinde yaptıklarımızdan dolayı bize Allah bile he sap sormaz. Korkmayın” şeklinde bir ifadede bulunması son derece yanlıştır, kısaca söylemem gerekirse Akyazı’mız maalesef iyi yönetilmiyor. O nedenle sorunlar eksileceği yerde daha da artıyor. Biz de yapılan ittifak zarar görmesin diye hem konuşmalarımıza hem de eylemlerimize dikkat ediyoruz dedi.

Fındık konusu

Fındık Ülkemizin ve Akyazı’mızın en önemli gelir getiren ürünlerin başında gelir diyen MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, fındık hasadının bitirilmesine rağmen fiyatının açıklanmadığını dikkat çekerek konuyla ilgili şu görüşleri paylaştı “ Sakarya Milletvekilimiz Sayın M. Levend Bülbül ile Ordu Milletvekilimiz Cemal Enginyurt fındık konusunda müthiş bir çalışma içindeler. Milletvekillerimiz üreticilerimizin emanete fındık vermemelerini istiyorlar. Fiyat olarak da 15-16 TL. olması için gayret gösteriyorlar. Fiyat konusunda hedefe ulaşabilmemiz için bir kez daha üreticilerimize fındığınızı emanete vermeyin çağrısında bulunuyoruz.”

Mahalli seçimlerde çok iddialıyız

Genel Başkanlar nezdinde genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimler içinde bir ittifak söz konusudur. Sonuçta bizde Genel Merkezimizin talimatlarına uymak zorundayız ve de uyarız ama Sakarya’nın ve dolayısıyla Akyazı’nın bu ittifak içinde yer alacağını sanmıyorum. Onun için şayet gününde yapılırsa 31 Mart 2019’da yapılacak olan mahalli seçimlerde Akyazı MHP olarak çok iddialıyız ve seçime kendi adayımızla gireceğiz diyen İlçe Başkanı Ali Dertli konuyla ilgili görüşlerini şöyle sürdürdü “ Biz parti teşkilatı olarak yerel seçimlere çok önem veriyoruz. 31 Mart 2019 günü yapılacağını tahmin ettiğimiz mahalli seçimde Akyazı’da Belediye başkanlığını ve Mecliste de çoğunluğu almak için azimliyiz ve de kararlıyız. Çünkü MHP şu anda iktidara alternatif bir parti konumundadır. Biz kendimizi öyle görüyoruz. MHP olarak biz Akyazı’nın sorunlarını da çözüm yollarını da iyi biliyoruz. Şayet yerelde iktidar olmamız halinde Belediye başkanlığı nasıl yapılır, sorunlar nasıl çözülür, hizmetler nasıl getiriliri herkese göstermeye hazırız dedi.

Meclis üyeleri de görüşlerini açıkladı

Düzenlenen basın toplantısına katılan MHP’li Meclis Üyeleri Harun Köymen, Ruhi Yılmaz ve Abdullah Hikmet Kurt da yaptıkları konuşmalarda Mobese projesi, Kent Konseyi kurulması projesi gibi bazı önemli projelerin kendilerinden çıktığını, hizmetin vatandaşın ayağına götürülmesi için kapanan belde belediyelerde ki personelin eskiden olduğu yine aynı yerde çalıştırılması teklifinin iktidar partisi tarafından uygun görülmediğini, her bir meclis üyesinin üç mahalleden sorumlu tutularak o mahallelerin sorunlarını meclise taşıması projesini kendileri tarafından ortaya atılmasına rağmen, proje hayata geçirildiğinde kendilerinden kimseye görev verilmediğini ve projenin de bir müddet sonra uygulamadan kaldırıldığını, madde bağımlılık yaşının çok küçük yaşlara kadar düştüğünü ifade ederek bu konuda çalışma yapılması tekliflerinin yine istenilen ölçülerde uygulanmadığını söylediler ve son söz olarak da “Biz MHP’li Meclis üyeleri olarak İlçemiz için yapılan her iyi şeye evet dedik. Doğru bildiğimizin sonuna kadar arkasında, yanlışların da karşısında olduk. Onun için görev yaptığımız süre içinde işimizi iyi yaptığımıza inanıyoruz ve alnımızın ak olduğunu da ifade etmek istiyoruz”

MHP Akyazı İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen ve seviyeli geçen basın toplantısı toplantıya katılan basın mensuplarının sorularına verilen cevaplarla son buldu.