EKONOMİK SORUNLAR TOBB' DA MASAYA YATIRILDI

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar ATSO üyelerinin sorunlarını

Bu haber 2018-09-20 01:26:13 eklenmiş ve 45 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar ATSO üyelerinin sorunlarını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne rapor halinde sunarak gündeme aldırdı.

TOBB Sosyal Politikalar Yönetim Kurulu üyesi olan ATSO Başkanı Bayraktar TOBB Sosyal Politikalar Yönetim Kurulu toplantısında Oda üyelerinin sorunlarını rapor halinde hazırlayarak sunumda bulundu.

Başkan Bayraktar, özellikle son zamanlarda yaşadığımız ekonomik sıkıntılardan kaynaklı olarak Odamız kayıtlı üyelerinin karşılaştıkları sorunları ilgili Bakanlıklar nezdinde çözüm bulunması maksadıyla düzenlenen ön çalışmayı Kurul toplantısında masaya yatırdık. Toplantımızın amacı sorun ve çözüm önerilerine temel oluşturacak ve gelişim yol haritasının belirlenmesine önemli derecede katkı sağlayacaktır. Yapılan ve yapılacak olan çalışma toplantılarından sonra çıkacak olan sorun ve çözüm önerileri raporlarını TOBB Konsey üyeleri ile birlikte Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret ve Ticaret Borsaları Konseyleri toplantıları da TOBB da düzenlenecektir. Konsey toplantılarımıza sorunlarla ilgili Bakanlıklar da davet edilerek, Komisyon ve Kurullarımızda oluşturduğumuz raporları kendilerine takdim edeceğiz. ATSO camiası olarak amacımız, İlçemiz Özel Sektörünün karşılaştığı sorunları her platformda dile getirmek ve bu sorunların çözüme kavuşturulması için gerekli girişimlerde bulunmaktır.

TOBB Sosyal Politikalar Kurul toplantısında gündeme sunduğumuz üyelerimizin sorunları kısaca şöyledir.

· AŞIRI YÜKSEK KUR SEVİYELERİ İŞÇİLİK DIŞINDAKİ MAALİYETLERİMİZİN % 90 GİBİ ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜN İTHALATA VE YURT DIŞI PAZARLARA GİDİYOR DOLAYISIYLA DÖVİZE BAĞLI OLMASI SEBEBİYLE MAALİYETLERİMİZ CİDDİ ORANDA ARTMIŞ BULUNMAKTADIR

· AŞIRI OYNAK DÖVİZ KURLARI ÖNÜMÜZÜ GÖRMEMİZİ ENGELLEMEKTEDİR. MAALİYET İLE SATIŞ GELİRİNİN AYNI DÖNEM İÇERİSİNDE OLMAMASI NEDENİYLE, ELİMİZDEKİ TÜM ARAÇLARI ( KUR-HEDGE'İ, MAALİYET / GELİR ÖTELEME/ PROVİZYONLAMA, VS.)KULLANDIĞIMIZ HALDE, BİR AY KAR, BİR AY ZARAR RAPORLAMAKTAYIZ. KARLILIK BİRBİRİ İLE ÇELİŞEN AYLAR HAKKINDA SORULAN SORULARA VERDİĞİMİZ TEK CEVAP 'KURDAKİ OYNAKLIK NEDENİYLE' OLMAKTADIR. BU DURUM AYRICA YURTDIŞINA GÖNDERDİĞİMİZ VE İÇERİSİNDE ÖNGÖRÜ VE BÜTÇE RAPORU İÇEREN TÜM RAPORLARIMIZIN DA YANLIŞ OLMASINA SEBEP VERMEKTEDİR. YÖNETİM OLARAK SAYGINLIĞIMIZ VE GÜVENİRLİĞİMİZ ZEDELENMEKTEDİR.

· EKONOMİ YÖNETİMİNE OLAN GÜVENİN AZALMIŞ OLMASI. ULUSLAR ARASI KREDİBİLİTELERİ BULUNAN, İŞİNDE UZMAN VE DENEYİMLİ EKONOMİ YÖNETİM KADROSUNUN TASFİYE EDİLMİŞ VE YERİNE DAHA DÜŞÜK NİTELİKLİ İSİMLERİN GETİRİLMİŞ OLMASI, GENEL KABUL GÖRMÜŞ EKONOMİK MODELLERİN DIŞINDA ADIMLAR ATAN MERKEZ BANKASININ ÖNGÖRÜLEBİLİROLMAKTAN UZAKLAŞMASI, KISA BİR SÜRE ÖNCE AÇIKLANMIŞ BULUNAN EKONOMİ EYLEM PLANININ NE OLDUĞUNUN ANLAŞILMAMIŞ OLMASI GİBİ NEDENLERLE YATIRIMCIMIZIN TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DOĞRU YÖNETİLMEDİĞİNE VE PROBLEMLERİN KISA ORTA VADEDE ÇÖZÜLEBİLECEĞİNE İLİŞKİN GÜVENLERİ GENEL ANLAMDA SARSILMIŞ DURUMDADIR. O NEDENLE YATIRIM TALEPLERİMİZE OLUMLU YANIT ALAMAMAKTAYIZ.

· ENFLASYON VERİLERİNİN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE YARATTIĞI ETKİ. TÜİK TARAFINDAN AÇIKLANMAKTA OLAN ENFLASYON VERİLERİ ÇALIŞANLAR TARAFINDAN İNANILIR BULUNMAMAKTADIR. ÇALIŞANLAR SATINALMA GÜÇLERİNDEKİ AZALMANIN, AÇIKLANMAKTA OLAN ENFLASYON ORANLARINDAN DAHA YÜKSEK OLDUĞUNA İNANMAKTA, SENE SONUNDA AÇIKLANACAK OLAN ENFLASYON ORANINDA ÜCRET ARTIŞI ALACAK OLMALARI NEDENİYLE HAKSIZLIĞA UĞRAYACAKLARINI DÜŞÜNMEKTEDİRLER.BU DURUM ÇALIŞAN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNDE NEGATİF ETKİ YARATMAKTADIR.

· KARAYOLU İLE YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞI VE SERVİS ÇEKEN NAKLİYECİLERİN HER GÜN DAHA DA BORÇ BATAĞINA GİREREK YAVAŞ YAVAŞ KONTAK KAPATARAK PLAKALARINI ASKIYA ALMALARI

· KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN EN BÜYÜK PROBLEMİ OLAN DEĞER ARTIŞI. ALTININ DEĞERİ ARTTIKÇA HAKSIZ VERGİ YÜKLENMEKTE. MAL ARTIŞI OLMADIĞI HALDE YÜKSEK KAR EDİLMİŞ KABUL EDİLMEKTE VE BU DA BİZLERE ARTI VERGİ YÜKÜ GETİREREK ZORA SOKMAKTADIR.

· BEYAN VE BİLDİRİM KAYNAKLI SORUNLAR. BA-BS FORMLARININ

YILLIKTAN AYLIĞA ÇEVRİLMESİ VE FORMLARIN DÜZELTİLMESİNE

CEZA UYGULANMAMASI

· SSK VE MUHTASAR BEYANNAMELERİN BİRLEŞTİRİLMESİ