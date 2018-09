HAZIRLIK MAÇINDA AS AKYAZI -1 ARİFİYE - 0

Akyazı sentetik sahada oynanan maçta As Akyazıspor güçlü rakibi

Bu haber 2018-09-20 01:03:48 eklenmiş ve 62 kez görüntülenmiştir.

Akyazı sentetik sahada oynanan maçta As Akyazıspor güçlü rakibi Arifiyespor’u 1-0 yenmeyi başardı. Maça hızlı ve tempolu başlayan As Akyazıspor maçın 55. Dakikasında Oğuzhan’ın attığı ara pasıyla buluşan As Akyazıspor’un Sapancaspor’dan transfer ettiği Recep Arapoğlu, düzgün bir vuruşla topu rakip ağlara gönderdi ve attığı bu golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra her iki takım da atak oyunlarını sürdürdü. Yakalanan fırsatlar değerlendirilemeyince maçta Recep’in attığı tek golle sona erdi.

İki güçlü takımın oynadığı hazırlık maçını ASKF Başkanı Yaşar Zımbada izledi. Maçtan sonra açıklama yapan Zımba, fırsat buldukça güzide takımlarımızın oynadıkları hazırlık maçlarını izliyorum. Bu akşam da güzel bir maç izledim ve her iki takımın futbolunu beğendim dedi ve her iki takıma da yeni sezonda başarılar diledi.

As Akyazı spor başkanı Ahmet Durmuş’ta yaptığı açıklamada ASKF başkanımızı aramızda ve yanımızda görmekten büyük mutluluk duyduk. Bu akşam oynadığımız maçımızı izleyen değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz dedi.