AS AKYAZISPORDAN SPONSORUNA PLAKET

As Akyazıspor Yönetimi aldığı bir kararla 2018-2019 futbol sezonunda takıma sponsor olan Kayalar Grubuna bağlı Kuzuluk Maden Suları Firmasına bir teşekkür plaketi verdi.

Düzenlenen bir törenle plaketi As Akyazıspor başkanı Ahmet Durmuş’un elinden alan Kuzuluk Maden Suları Fabrikası Genel Müdürü Fevzi Şensoy plaketi aldıktan sonra şunları söyledi “ Kuzuluk Maden Suları Sakarya ve Akyazı’nın öz malıdır. Geçmişte Sakaryasporumuza sponsor olmuştuk. Bu anlaşmamız halen dev am ediyor. Bu sezonda İlçemizin güzide takımlarından biri olan As Akyazıspor’la sponsorluk anlaşması imzaladık. Bizim amacımız Sakarya’mızdaki kulüplerimize imkanlarımız ölçüsünde maddi katkı vermek ve onlara destek olmaktır dedi ve plaketi takdim eden kulüp başkanı Ahmet Durmuş’a teşekkür etti.

As Akyazıspor kulübü başkanı Ahmet Durmuş’ta yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Kuzuluk Maden Suları Fabrikasının değerli Genel Müdürüne ve Kayalar Grubuna bize verdikleri destek için müteşekkiriz. Verdiğimiz plaket aynı zamanda bir şükran ve teşekkür plaketidir. Kuzuluk Maden Suyu yerlidir. Sakaryalı ve Akyazılı hemşehrilerimize yerli olan Kuzuluk Maden suyunu tercih etmelerini özellikli istirham ediyoruz “

Ahmet Durmuş düzenlenen sade törende yaptığı konuşmasını şöyle tamamladı “ Bu sezon yepyeni bir takım kurduk. İlk hedefimiz süper ligde şampiyon olup BAL ligine yükselmek, bir sonraki sezonda da 3.lige çıkmaktır. Bu hedef doğrultusunda takımımızı kurmaya özen gösterdik. Futbolcu transferi yaparken de öncelikli olarak sporcu ahlakını ön planda tuttuk. Gençlerimize önem verdik ve alt yapılarımızdan yetişmiş olan bir çok oyuncumuzu da kadromuza dahil ettik. Biz iyi niyetle yola çıktık ve inşallah bu iyi niyetimizle birlikte hedeflerimize ulaşırız”