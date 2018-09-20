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TİK TAK AHMET’TE SADECE FUTBOL KONUŞULUR

TİK TAK AHMET’TE SADECE FUTBOL KONUŞULUR

TİK TAK AHMET’TE SADECE FUTBOL KONUŞULUR

Tik Tak Ahmet (Birinci) yıllarını futbola adamış Akyazı’nın bir değeri.
Bu haber 2018-09-20 00:59:14 eklenmiş ve 48 kez görüntülenmiştir.

 

Tik Tak Ahmet (Birinci) yıllarını futbola adamış Akyazı’nın bir değeri. Yıllarca Akyazıspor’da forma giyen Tik Tak Ahmet’in futbol oynadığı dönemlerde hafızalarda kalan lakabı kemik kırandır. Sert futboluyla tanınan Ahmet Birincinin en büyük özelliklerinden biri inatçı oluşudur. İşte o özellik Tik Tak Ahmet’i futbolda elde ettiği başarının anahtarıdır.

Aktif futbolu bıraktıktan sonra spordan kopmayan Tik Tak Ahmet şu anda As Akyazıspor’un Yönetim Kurulundadır ve Genel Kaptan olarak görev yapmaktadır. Kulüp başkanı isimdaşı Ahmet Durmuş gibi o da önce bulundukları ligde şampiyonluk, sonra BAL ligi ve daha sonra da 3.Ligi hedef olarak belirlemiştir. O hedefe ulaşabilmek için gecesine gündüzüne katarak çalışması ile de dikkatleri üzerinde toplamaktadır.

Tik Tak Ahmet mevcut lakabından da anlaşılacağı gibi saat tamirciliği yapmaktadır. Çarşı içinde bulunan saat tamir dükkanında tamir için getirilen saatlerin tik tak sesleri arasında kendisini ziyarete gelen dostları ile konuştuğu tek konu Futboldur. Bir taraftan saatleri tamir etmeye uğraşırken, diğer taraftan da kendisini ziyaret edenlerle futbol konuşan tik tak Ahmet gerçek manada bir futbolkoliktir.

Sporla ve özellikle de futbolla ilgilenen herkesin uğrak yeri olan saat tamir dükkanında içilmekte olan çay ve kahvelerin haddi hesabı belli değildir. Kendisinin olmadığı zamanlarda saat tamir işini devam ettiren oğlu tarafından içilen çay-kahvelerin ücretleri ödendiği için tik tak Ahmet içilenlerin ne kadar tuttuğunu bile sormaz bilmez. Parasını ödemiyor olması onu cömert yapmıştır.

Tik Tak Ahmet’i ziyaret edenlerden biride kendisi gibi yıllarını futbola aramış isimlerden biri olan Sait Okur’du. Okurla Tik Tak birlikte oldukları süre içinde konuştukları tek konu her zaman olduğu gibi yine futbol oldu. Akyazı’nın gençliği oldu. Gençlere spor yaptırmak suretiyle onların kötü alışkanlık edinmelerinden nasıl kurtarılabileceği konusu oldu. Tabi bu arada içilen çay ve kahvelerin ödemesi de yine Tik Tak Ahmet’in oğlunun üzerinde kaldı.  
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