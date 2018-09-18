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İLK ÖĞRETİM HAFTASI TÖRENLE BAŞLADI

İLK ÖĞRETİM HAFTASI TÖRENLE BAŞLADI

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İLK ÖĞRETİM HAFTASI TÖRENLE BAŞLADI

2018-2019 Eğitim Öğretim yılının başlaması nedeniyle her
Bu haber 2018-09-18 20:43:28 eklenmiş ve 53 kez görüntülenmiştir.

 

2018-2019 Eğitim Öğretim yılının başlaması nedeniyle her zaman olduğu gibi bu yıl ki başlangıçta da İlköğretim Hafta kutlaması çeşitli etkinliklere yapılıyor.

Akyazı’da hafta nedeniyle ilk tören Atatürk anıtı önünde yapıldı. Milli Eğitim yetkilileri tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldıktan sonra saygı duruşuna geçildi ve saygı duruşundan sonra da törene katılanlar birlikte istiklal marşımızı söylediler.

Hafta nedeniyle düzenlenen resmi tören Paris İlköğretim Okulunda yapıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesinin ardından konuşmalara geçildi. Bir gün önce göreve başlayan ve ilk törenine katılan Akyazı’nın yeni Kaymakamı Yakup Güney burada yaptığı konuşmasında yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu ve eğitim camiasına da başarılar diledi.

Gerek Atatürk anıtı önündeki törene Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğretmen ve öğrencilerle bazı STK yöneticileri katılırken, Paris İlköğretim Okulunda gerçekleşen resmi açılış törenine Kaymakam Yakup Güney, daire Müdürleri, Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, STK başkanları ile Veliler, Öğretmen ve Öğrenciler katıldı.

 
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