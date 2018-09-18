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GÖNÜL DOSTU'NUN TORUNLARI KAAN VE YAĞIZ SÜNNET OLDU

Akyazı’nın ünlü sunucularından biri olan ve Gönül Dostu lakabıyla tanınan
Bu haber 2018-09-18 19:30:30 eklenmiş ve 44 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın ünlü sunucularından biri olan ve Gönül Dostu lakabıyla tanınan Remzi Armağan ile merhum Enver Karaahmetoğlu’nun torunları, Ezgi ve Burhan Karaahmetoğlu çiftinin yakışıklı delikanlıları Kaan ve Yağız sünnet olup erkekliğe ilk adımlarını attılar.

Akyazı Belediyesi mehteran takımının çaldığı marşlar ve müzik eşliğinde bol bol oynayan ve palyaçolarla birlikte eğlenen çocuklar hayatlarından hayli memnundular. Öte yandan semazen ekibinin gösterileri de gelen davetlilerin takdirini kazandı.

Torunlarını sünnet ettiren ünlü sunucu Gönül dostu lakaplı Remzi Armağan düzenledikleri sünnet cemiyetlerine katılanlara teşekkür ederken, yakışıklı delikanlıların anne ve babası da gelen misafirlerini girişte karşılayarak kendilerine teşekkür etmeyi ihmal etmediler.
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