SELMAN DEMİRTAŞ BEN “ADAYIM” DEDİ

31 Mart 2019 tarihinde yapılması beklenen yerel seçimlerle ilgili olarak

Bu haber 2018-09-18 19:29:18 eklenmiş ve 58 kez görüntülenmiştir.

31 Mart 2019 tarihinde yapılması beklenen yerel seçimlerle ilgili olarak ilk “ben belediye başkanlığına adayım” açıklaması Saadet Partisi İlçe Başkanı Selman Demirtaş’tan geldi. Selman Demirtaş sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı. “ Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır. Vira bismillah”

Böylece Saadet Partisi İlçe başkanı da olan Selman Demirtaş Sosyal Medya üzerinden yaptığı bu açıklamayla ilk başkan adayı açıklaması yapan isim olurken, Demirtaş’ı hangi isimlerin takip edeceği merak konusu.

Akyazı’da yerel seçimlerle ilgili gönlünden belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği geçenlerinde yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladıkları gözlemleniyor. Özellikle AK Partiden geçen dönemde 11 olan Belediye Başkan aday adayı sayısının 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde bu sayının artması bekleniyor.

Bu arada AK Parti de olduğu gibi diğer partilerde de Belediye Bakanlığı ile Belediye Meclis üyeliklerine aday olmak isteyenlerin sıkı bir çalışma iç inde oldukları görülüyor. Özellikle de MHP’nin bu seçimde göstereceği başkan adayı merakla bekleniyor.