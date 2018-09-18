HIRSIZLAR KISKIVRAK YAKALANDI

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Akyazı Yeni Mahallede bazı evlere hırsızlık yapmak için girmek
Bu haber 2018-09-18 19:21:08 eklenmiş ve 62 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Yeni Mahallede bazı evlere hırsızlık yapmak için girmek istediklerine dair aldığı istihbaratı değerlendiren Akyazı Emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler Meryem U. Ve C. B. isimli iki kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların komşu İl Kocaeli’den Akyazı’ya hırsızlık yapmak için geldiklerini, Meryem U.nun hırsızlıktan dolayı çok sayıda sabıkaları olduğunu tespit etti. Bunun üzerine gözaltına aldığı Meryem U. İle C. B. yi hazırladığı evrakları ile birlikte mahkemeye çıkardı.  Mahkeme hırsızlıktan dolayı 25 sabıkası olan Meryem U.yu tutuklayıp cezaevine gönderirken, Cansu B. yi ise serbest bıraktı.


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