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AKYAZI VOLEYBOL TAKIMI 2.LİGE YÜKSELDİ

AKYAZI VOLEYBOL TAKIMI 2.LİGE YÜKSELDİ

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AKYAZI VOLEYBOL TAKIMI 2.LİGE YÜKSELDİ

Bursa’da düzenlenen bölgesel ligde 2.olan Akyazı Belediyesi
Bu haber 2018-09-18 15:35:47 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

Bursa’da düzenlenen bölgesel ligde 2.olan Akyazı Belediyesi Erkek Voleybol takımı bu başarısı ile 2.ligde mücadele etme hakkını elde etti.

Erkek Voleybol takımının 2.lige yükselmesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran yetkililer, 14 yeni sporcu ile sözleşme imzalayarak takımı güçlendirdiler.

Hem yeni takımın form durumunu takip etmek hem de yeni lige hazırlık amacı taşıyan bir turnuvaya da Akyazı ev sahipliği yapacak.

İlçe Spor Müdürlüğü tarafından organize edilecek olan turnuvaya ev sahibi takımın dışında Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, Kartepe Belediyespor, Odunpazarı spor kulübü ve Çilimli Belediyespor erkek voleybol takımları katılacak.

15 Temmuz Şehitler adının verildiği turnuvada maçlar 22-23 Eylül tarihleri arasında Akyazı Atatürk spor salonunda yapılacak.

Antrenör Erkan Özkaptan yönetiminde lig maçlarına hazırlanacak olan Akyazı Belediyesi Voleybol takımının bu turnuvada elde edeceği b aşarı merakla bekleniyor.
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