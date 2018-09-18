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YENİ KAYMAKAMIMIZ YAKUP GÜNEY GÖREVE BAŞLADI

Devrek Kaymakamı iken Akyazı Kaymakamlığına atanan Yakup Güney
Bu haber 2018-09-18 13:34:02 eklenmiş ve 39 kez görüntülenmiştir.

Devrek Kaymakamı iken Akyazı Kaymakamlığına atanan Yakup Güney 17 Eylül 2018 Pazartesi gününden itibaren yeni görevine başladı.

1978 doğumlu ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Akyazı’nın yeni Kaymakamı Yakup Güney, 02.09.2014 tarihinden bugüne kadar Devrek Kaymakamı olarak görev yapıyordu.

Görevine başlayan Akyazı’nın çiçeği burnunda Kaymakamı Yakup Güney ilk törenine de katıldı. 2018-2010 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması nedeniyle Paris İlköğretim Okulunda gerçekleşen eğitim haftası törenine katılan Kaymakam Güney, burada yaptığı konuşmada tüm eğitim camiasına başarı diledi.

 

 
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