EMEKLİ ZABITA FİKRET AYDEMİR VEFAT ETTİ

Uzun yıllar Akyazı Belediyesi Zabıta memurluğu yapan ve geçtiğimiz yıl emekli olan Fikret Aydemir hayatını kaybetti. Aydemir bugün son yolculuğuna uğurlandı.
İlçemiz Küçücek İstiklal Mahallesi halkından Cemal Aydemir’in oğlu, Ahmet ve Aydın Aydemir'in kardeşleri, Tuncay ve Tunahan Aydemir’in babaları Belediyeden emekli Zabıta Fikret Aydemir vefat etti.
Cenazesi bugün Küçücek Mahallesi Cuma camiinde kılınan öğle ve cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Taziye oğlu Tuncay Aydemir 0532 242 45 27
BİZİM AKYAZI ailesi olarak Merhuma Allah’tan rahmet ailesine başsağlığı dileriz