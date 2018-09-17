Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BALIKESİR'DE ATİLLA KARAOĞLAN’A TARAFTAR SALDIRISI

BALIKESİR'DE ATİLLA KARAOĞLAN’A TARAFTAR SALDIRISI

EMEKLİ ZABITA FİKRET AYDEMİR VEFAT ETTİ

EMEKLİ ZABITA FİKRET AYDEMİR VEFAT ETTİ

KUZULUKKOOP. BAŞKANI GÜZERGAHIMIZDA DEĞİŞİKLİK İSTİYORUZ

KUZULUKKOOP. BAŞKANI GÜZERGAHIMIZDA DEĞİŞİKLİK İSTİYORUZ

ADA CADDESİNDE MOTORSİKLET KAZASI 1 ÖLÜ 1 YARALI

ADA CADDESİNDE MOTORSİKLET KAZASI 1 ÖLÜ 1 YARALI

HAYDİ ÇOCUKLAR OKULA

HAYDİ ÇOCUKLAR OKULA

ABHAZYA KAHRAMANI ŞENDOĞAN KAYIT HAYATINI KAYBETTİ

ABHAZYA KAHRAMANI ŞENDOĞAN KAYIT HAYATINI KAYBETTİ

EMEKLİ ZABITA FİKRET AYDEMİR VEFAT ETTİ

Uzun yıllar Akyazı Belediyesi Zabıta memurluğu yapan
Bu haber 2018-09-17 23:11:32 eklenmiş ve 274 kez görüntülenmiştir.

 

Uzun yıllar Akyazı Belediyesi Zabıta memurluğu yapan ve geçtiğimiz yıl emekli olan Fikret Aydemir hayatını kaybetti. Aydemir bugün son yolculuğuna uğurlandı.

İlçemiz Küçücek İstiklal Mahallesi halkından Cemal Aydemir’in oğlu, Ahmet ve Aydın Aydemir'in kardeşleri, Tuncay ve Tunahan Aydemir’in babaları Belediyeden emekli Zabıta Fikret Aydemir vefat etti.

Cenazesi bugün Küçücek Mahallesi Cuma camiinde kılınan öğle ve cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Taziye oğlu Tuncay Aydemir 0532 242 45 27

BİZİM AKYAZI ailesi olarak Merhuma Allah’tan rahmet ailesine başsağlığı dileriz
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
23:16 - EMEKLİ ZABITA FİKRET AYDEMİR VEFAT ETTİ
Uzun yıllar Akyazı Belediyesi Zabıta memurluğu yapan ...
22:38 - ABHAZYA KAHRAMANI ŞENDOĞAN KAYIT HAYATINI KAYBETTİ
1992-1993 Abhaz-Gürcü savaşında Türkiye’den Abhazya’ya giderek Gürcülere ...
23:13 - ADEM BABAOĞLU VEFAT ETTİ
Ömercikler Mahallesinde ikamet eden Adem Babaoğlu...
16:28 - BALBALILI YILMAZ AİLESİ YASTA
Yıllarca Akyazı’ya bağlı Balbalı Mahallesinde uzun yıllar Muhtarlık yapan,...
18:35 - ÖZTÜRK AİLESİ BİR BÜYÜĞÜNÜ KAYBETTİ
Akyazı’nın köklü ailelerinden olan Öztürk ailesi bir büyüğünü daha...
22:38 - SİLAHLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN YUNUS BİLGİN T
Geçtiğimiz Çarşamba akşamı Taşburun’da markete düzenlenen silahlı saldırıda...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ