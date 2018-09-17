Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BALIKESİR'DE ATİLLA KARAOĞLAN’A TARAFTAR SALDIRISI

BALIKESİR'DE ATİLLA KARAOĞLAN’A TARAFTAR SALDIRISI

EMEKLİ ZABITA FİKRET AYDEMİR VEFAT ETTİ

EMEKLİ ZABITA FİKRET AYDEMİR VEFAT ETTİ

KUZULUKKOOP. BAŞKANI GÜZERGAHIMIZDA DEĞİŞİKLİK İSTİYORUZ

KUZULUKKOOP. BAŞKANI GÜZERGAHIMIZDA DEĞİŞİKLİK İSTİYORUZ

ADA CADDESİNDE MOTORSİKLET KAZASI 1 ÖLÜ 1 YARALI

ADA CADDESİNDE MOTORSİKLET KAZASI 1 ÖLÜ 1 YARALI

HAYDİ ÇOCUKLAR OKULA

HAYDİ ÇOCUKLAR OKULA

ABHAZYA KAHRAMANI ŞENDOĞAN KAYIT HAYATINI KAYBETTİ

ABHAZYA KAHRAMANI ŞENDOĞAN KAYIT HAYATINI KAYBETTİ

KUZULUKKOOP. BAŞKANI GÜZERGAHIMIZDA DEĞİŞİKLİK İSTİYORUZ

Kuzuluk Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Öztürk, sitemize bir ziyaret yaptı
Bu haber 2018-09-17 22:15:48 eklenmiş ve 117 kez görüntülenmiştir.

 

Kuzuluk Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Öztürk, sitemize bir ziyaret yaptı ve arkadaşımız  Salim Özyılmaz’a sıkıntılarını anlattı. bir ziyaret yaptı. Ziyarette konuşan Kooperatif Başkanı Öztürk yer sahibiyle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle durak olarak kullandıkları yerden ayrıldıklarını, Belediyeden yer tahsis talebinde bulunduklarını, Belediyenin de kendilerine kapalı Pazar yeri yakınlarında bir ara sokakta yer tahsisi yaptığını, Belediye tarafından güzergah olarak yeni durak yerinden kalkışta itfaiye sokaktan Mudurnu Caddesine geçiş şeklinde verildiğini, bu güzergah nedeniyle Kuzuluk’a gidecek olan yolcuların midibüslere binmekte zorluk çektiklerini, bu nedenle kendilerine durak yerinden kalktıktan sonra yeni cami semtinden ada caddesine ve oradan da şehir merkezinden geçerek Kuzuluk istikametine doğru güzergah verilmesi hususunda bir talepleri olduğunu belirterek, bu talebimize şehir içi çalışan minibüs Kooperatifi yöneticilerinin yolcularını alırız endişesiyle karşı çıkması nedeniyle UKAME’nin güzergah değişikliğine gitmediğine dikkat çekerek, biz Kuzuluk Kooperatifi Yönetim olarak güzergahımızın talebimiz doğrultusunda değiştirilmesi halinde kesinlikle şehir içi yolcusunun Kooperatifimiz midibüsleri tarafından alınmayacağının sözünü veriyoruz. Kooperatifimize bağlı midibüslerle seyahat edecek yolcularımız özellikle geri dönüşlerde yolcu beklediğimiz durak yerimizin şehir merkezinden uzak oluşu nedeniyle güçlük çekiyorlar. Biz de bu nedenle yolcularımız adına üzülüyoruz. Onun için güzergah değişikliği talebimiz oldu. Talebimizin uygun görülmesini bekliyoruz dedi.

Kuzuluklularda güzergah değişikliği istiyor

Kuzuluk Mahallesine gidip gelmekte olan yolcularda kendilerini taşıyacak olan midibüslerin şu an itibarıyla durak olarak kullandıkları yerin şehir merkezine uzak olduğunu belirterek, buradaki durak yerine Kuzulukluların gidip gelmesi güçleşti. Bizler yine eski durak yerimizde midibüsleri bekliyoruz ve oradan binip evlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Yeni durak yerinden kalkan Kuzuluk midibüsü şehir merkezinden geçmesi halinde daha rahat bir şekilde Mahallelerine  gitme şansı bulacaklarını belirterek, UKAME’nin Kooperatif başkan ve yöneticilerinin yaptığı müracaatı dikkate alarak güzergahta değişiklik yapmasını istediklerini açık bir şekilde ifade ediyorlar bu kararı da bekliyoruz diyorlar.

Terminalin olmaması sıkıntı yaratıyor

Bilindiği gibi Akyazı’da bir terminalin bulunmaması nedeniyle İlçe Merkezinden İlçeye bağlı Mahallelere, İlçe merkezinden Vilayete ve yine İlçe merkezinden çeşitli Vilayetlere yolcu taşımakta olan minibüs, midibüs ve otobüsler ara sokaklarda, akaryakıt istasyonlarında bekleyip yolcu almak zorunda kalıyorlar. Kuzuluk Kooperatifi de kendisine bağlı midibüsler için Mudurnu Caddesi üzerinde kiraladığı boş bir alandan yolcularını alıp Kuzuluk istikametine gidiyordu.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
22:18 - KUZULUKKOOP. BAŞKANI GÜZERGAHIMIZDA DEĞİŞİKLİK İSTİYORU
Kuzuluk Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Öztürk, sitemize bir ziyaret yaptı...
16:15 - AKYAZI TOPAĞAÇ MAHALLESİNDE BİRLİK VE BERABERLİK GECES
12 Askeri darbenin 38.yıl dönümünde Akyazı’nın Topağaç Mahallesinde...
23:52 - ŞEHİT YÜZBAŞIYA YENİ MÜDÜR NECATİ TAN
Akyazı Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi Müdürü...
23:36 - YAVUZUN KAFASINDAKİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
HABER: SEZAİ MATUR SAKARYA GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü A...
14:53 - 10 DAKİKA YETTİ YOLLARI SU BASTI
Bugün saat 11.00 sularında başlayan ve 10 dakika kadar süren gök gürültülü şiddetli ...
14:51 - ATSO ÜYELERİNE NEFES ALDIRACAK
Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar,...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ