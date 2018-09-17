KUZULUKKOOP. BAŞKANI GÜZERGAHIMIZDA DEĞİŞİKLİK İSTİYORUZ

Kuzuluk Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Öztürk, sitemize bir ziyaret yaptı

Bu haber 2018-09-17 22:15:48 eklenmiş ve 117 kez görüntülenmiştir.

Kuzuluk Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Öztürk, sitemize bir ziyaret yaptı ve arkadaşımız Salim Özyılmaz’a sıkıntılarını anlattı. bir ziyaret yaptı. Ziyarette konuşan Kooperatif Başkanı Öztürk yer sahibiyle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle durak olarak kullandıkları yerden ayrıldıklarını, Belediyeden yer tahsis talebinde bulunduklarını, Belediyenin de kendilerine kapalı Pazar yeri yakınlarında bir ara sokakta yer tahsisi yaptığını, Belediye tarafından güzergah olarak yeni durak yerinden kalkışta itfaiye sokaktan Mudurnu Caddesine geçiş şeklinde verildiğini, bu güzergah nedeniyle Kuzuluk’a gidecek olan yolcuların midibüslere binmekte zorluk çektiklerini, bu nedenle kendilerine durak yerinden kalktıktan sonra yeni cami semtinden ada caddesine ve oradan da şehir merkezinden geçerek Kuzuluk istikametine doğru güzergah verilmesi hususunda bir talepleri olduğunu belirterek, bu talebimize şehir içi çalışan minibüs Kooperatifi yöneticilerinin yolcularını alırız endişesiyle karşı çıkması nedeniyle UKAME’nin güzergah değişikliğine gitmediğine dikkat çekerek, biz Kuzuluk Kooperatifi Yönetim olarak güzergahımızın talebimiz doğrultusunda değiştirilmesi halinde kesinlikle şehir içi yolcusunun Kooperatifimiz midibüsleri tarafından alınmayacağının sözünü veriyoruz. Kooperatifimize bağlı midibüslerle seyahat edecek yolcularımız özellikle geri dönüşlerde yolcu beklediğimiz durak yerimizin şehir merkezinden uzak oluşu nedeniyle güçlük çekiyorlar. Biz de bu nedenle yolcularımız adına üzülüyoruz. Onun için güzergah değişikliği talebimiz oldu. Talebimizin uygun görülmesini bekliyoruz dedi.

Kuzuluklularda güzergah değişikliği istiyor

Kuzuluk Mahallesine gidip gelmekte olan yolcularda kendilerini taşıyacak olan midibüslerin şu an itibarıyla durak olarak kullandıkları yerin şehir merkezine uzak olduğunu belirterek, buradaki durak yerine Kuzulukluların gidip gelmesi güçleşti. Bizler yine eski durak yerimizde midibüsleri bekliyoruz ve oradan binip evlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Yeni durak yerinden kalkan Kuzuluk midibüsü şehir merkezinden geçmesi halinde daha rahat bir şekilde Mahallelerine gitme şansı bulacaklarını belirterek, UKAME’nin Kooperatif başkan ve yöneticilerinin yaptığı müracaatı dikkate alarak güzergahta değişiklik yapmasını istediklerini açık bir şekilde ifade ediyorlar bu kararı da bekliyoruz diyorlar.

Terminalin olmaması sıkıntı yaratıyor

Bilindiği gibi Akyazı’da bir terminalin bulunmaması nedeniyle İlçe Merkezinden İlçeye bağlı Mahallelere, İlçe merkezinden Vilayete ve yine İlçe merkezinden çeşitli Vilayetlere yolcu taşımakta olan minibüs, midibüs ve otobüsler ara sokaklarda, akaryakıt istasyonlarında bekleyip yolcu almak zorunda kalıyorlar. Kuzuluk Kooperatifi de kendisine bağlı midibüsler için Mudurnu Caddesi üzerinde kiraladığı boş bir alandan yolcularını alıp Kuzuluk istikametine gidiyordu.