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ADA CADDESİNDE MOTORSİKLET KAZASI 1 ÖLÜ 1 YARALI

Kaza Akyazı Ada Caddesinde meydana geldi.
Bu haber 2018-09-17 22:13:35 eklenmiş ve 296 kez görüntülenmiştir.

 

Kaza Akyazı Ada Caddesinde meydana geldi. Onur Ali Ac ar’ın kullandığı motosiklet yolda ilerlerken yoldaki rögar kapağına çarparak savruldu ve direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu motosiklet birden kaymaya başladı ve ara sokaktan çıkan Harun B. yönetimindeki 14 LF 4** plakalı otomobile hızla çarptı.

Çarpma neticesinde motosiklet sürücüsü Onur Ali Acar ile arkasında bulunan Ercan Hüseyin A. yaralandı. Yaralılar kaza mahalline gelen 112 acil sağlık ekibi tarafından ilk tedavilerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Onur Ali Acar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavi ise sürüyor.
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