ABHAZYA KAHRAMANI ŞENDOĞAN KAYIT HAYATINI KAYBETTİ

1992-1993 Abhaz-Gürcü savaşında Türkiye’den Abhazya’ya giderek Gürcülere

Bu haber 2018-09-16 22:28:50 eklenmiş ve 58 kez görüntülenmiştir.

1992-1993 Abhaz-Gürcü savaşında Türkiye’den Abhazya’ya giderek Gürcülere karşı savaşan ve kahramanlıkları nedeniyle General rütbesine kadar yükselen Hendek Çakallık Mahallesinden Şendoğan Kayıt (Ajund) yaşamını sürdürdüğü Abhazya’nın başkenti Sohum da hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

SOHUMDA TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Ajund Şendoğan Kayıt’ın cenazesi vasiyeti üzerine 16 Eylül 2018 Pazar günü öğle namazından sonra kılının cenaze namazının ardından Sohum’da düzenlenen devlet töreniyle toprağa verildi. Cenaze törenine Abhazya Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Abhazya Cumhuriyeti Hükümet üyeleri ve Milletvekilleri ile birlikte kalabalık cemaat katıldı.

Şendoğan Kayıt’ın ağabeyi Rıdvan Kayıt da kardeşleri ile birlikte cenaze törenine katılmak üzere Türkiye’den Abhazya’ya gitti.

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Savaşta gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle kendisine General rütbesine yükselmeyi başaran Şendoğan Kayıt (Ajund) için doğum yeri olan Hendek Çakallık Mahallesinde de bir tören düz enlendi. Pazar günü öğle namazından sonra Kayıt ailesinin evlerinin bahçesinde önce Kuran-ı Kerim okundu sonra da gıyabi cenaze namazı kılındı ve helallık alındı. Helallık alınırken yakınları, arkadaşları ve komşularının gözyaşları dinmek bilmedi. Tören nedeniyle Kayıt ailesinin evlerine Türk ve Abhaz Bayrakları ile Şendoğan Kayıt’ın resmi asıldı.

KONUŞMALAR YAPILDI

Gıyabi cenaze namazının kılınmasının ardından Çakallık Mahalle Muhtarı Coşkun Samur, Çakallık Mahallesi büyükleri adına Feti Ateyba, Abhaz Federasyonu Başkanı Atanur Akusba ve Abhazya Geri Dönüş Bakanı Beslan Dbar birer konuşma yaptılar. Özellikle Bakan Dbar’ın yaptığı konuşmada Şendoğan Kayıt için “O çok cesur biriydi. Türkiye’den gelerek bize destek vermesi ve elde edilen başarılarda onun payının hayli fazla olması bizler için bir onur ve gurur kaynağı olmuştur. Kendisini saygıyla ve özlemle anıyorum. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

KİMLER KATILDI

Hendek Çakallık Mahallesinde gerçekleştirilen gıyabi cenaze törenine katılım hayli yüksek oldu. Abhazya Geri Dönüş Bakanı Beslan Dbar, Abhaz Federasyonu Başkanı Atanur Akusba, Dünya Abaza Birliği Türkiye Başkanı Ahmet Ceylan Hapat, Sakarya, Düzce, Bolu, İstanbul, Bursa İnegöl, Bilecik, Eskişehir, Kocaeli, Kocaeli Körfez Abhaz Dernekleri başkan ve yöneticileri ile Sakarya ve civar İl ve İlçelerden gelen abhaz kökenli kalabalık cemaat katıldı.