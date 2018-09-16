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ÖZ AİLESİNİN TATLI TELAŞI

Akyazı Belediyesinin MHP’li Meclis Üyesi ve Öz Semazen
Bu haber 2018-09-16 22:19:22 eklenmiş ve 42 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesinin MHP’li Meclis Üyesi ve Öz Semazen Et Lokantasının sahibi Murat Öz ile Mali Müşavir Derya Öz biricik oğulları Yağız Efe’yi sünnet ettirerek erkekliğe ilk adımını attırdı.

Öz ailesi çocukları ile birlikte çalan müzik eşliğinde oyunlarını oynarken onların bu mutlu gecelerinde kendilerini yalnız bırakmayan dostları da piste çıkarak çalan müziğin eşliğinde oyun oynayarak Öz ailesinin bu mutluluğuna ortak oldular.

Derya ve Murat Öz çocukları Yağız Efe için düzenledikleri sünnet cemiyetine katılanları masa masa gezerek kendilerine teşekkür ederken, Öz ailesinin bu mutluluğuna MHP’liler başta olmak üzere çok sayıda davetli de katıldı.
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