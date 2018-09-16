Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
HAYDİ ÇOCUKLAR OKULA

HAYDİ ÇOCUKLAR OKULA

ABHAZYA KAHRAMANI ŞENDOĞAN KAYIT HAYATINI KAYBETTİ

ABHAZYA KAHRAMANI ŞENDOĞAN KAYIT HAYATINI KAYBETTİ

ÖZ AİLESİNİN TATLI TELAŞI

ÖZ AİLESİNİN TATLI TELAŞI

KUZULUKTA POMPALI TÜFEK SESLERİ

KUZULUKTA POMPALI TÜFEK SESLERİ

1.LİG AÇIK ALAN HOKEY TAKIMIMIZ 2. SIRAYA YÜKSELDİ

1.LİG AÇIK ALAN HOKEY TAKIMIMIZ 2. SIRAYA YÜKSELDİ

50 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİLER

50 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİLER

KUZULUKTA POMPALI TÜFEK SESLERİ

Akyazı’nın Kuzuluk mahallesinde dün akşam 22.00 sıralarında pompalı tüfek
Bu haber 2018-09-16 22:17:16 eklenmiş ve 41 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın Kuzuluk mahallesinde dün akşam 22.00 sıralarında pompalı tüfek sesleri duyuldu. İhlas Kaplıca köylü hazarı yakınlarında meydana gelen olayda daha Tanju B. isimli şahıs önce tartıştığı şahıs tarafından saldırıya uğradı ve pompalı tüfekle ayağından vuruldu.

İsmi henüz belirlenemeyen saldırgan tarafından pompalı tüfekle ayağından yaralanan Tanju B. olay mahalline gelen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan ve ismi henüz belirlenemeyen saldırganın yakalanması için Jandarma geniş çaplı arama başlattı.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
22:19 - KUZULUKTA POMPALI TÜFEK SESLERİ
Akyazı’nın Kuzuluk mahallesinde dün akşam 22.00 sıralarında pompalı tüfek...
18:11 - 5 YAŞINDAKİ BERKAY FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Akyazı Pazaryeri yakınlarında bir otomobil 5 yaşındaki Berkay Kır’ın...
21:39 - OTOMOBİL TIR’A ÇARPTI SÜRÜCÜ YARALANDI
Kaza Akyazı Yuvalak yolu üzerinde meydana geldi. ...
21:36 - TAŞBURUN CİNAYETİNDE TUTUKLANANLARIN SAYISI 4’E YÜKSELD
29 Ağustos tarihinde Akyazı’ya bağlı Taşburun Mahallesinde bir markete düzenlenen silahlı ...
02:04 - YAYLA YOLUNTA ATV’SİNİ DEVİRDİ
Keremali yaylasından Pazarköy Mahallesine gelmekte olan...
02:01 - DOĞA TUTKUNU GENÇLERİ DEFİNECİ SANDILAR
İlginç olay Akyazı’da meydana geldi. Yabancı plakalı arazi araçları ile İlçeden...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ