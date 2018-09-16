KUZULUKTA POMPALI TÜFEK SESLERİ

Akyazı’nın Kuzuluk mahallesinde dün akşam 22.00 sıralarında pompalı tüfek

Bu haber 2018-09-16 22:17:16 eklenmiş ve 41 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın Kuzuluk mahallesinde dün akşam 22.00 sıralarında pompalı tüfek sesleri duyuldu. İhlas Kaplıca köylü hazarı yakınlarında meydana gelen olayda daha Tanju B. isimli şahıs önce tartıştığı şahıs tarafından saldırıya uğradı ve pompalı tüfekle ayağından vuruldu.

İsmi henüz belirlenemeyen saldırgan tarafından pompalı tüfekle ayağından yaralanan Tanju B. olay mahalline gelen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan ve ismi henüz belirlenemeyen saldırganın yakalanması için Jandarma geniş çaplı arama başlattı.



