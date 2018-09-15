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1.LİG AÇIK ALAN HOKEY TAKIMIMIZ 2. SIRAYA YÜKSELDİ

Akyazı ilçesinin açık alan hokey 1.liginde mücadele eden takımı
Bu haber 2018-09-15 10:42:14 eklenmiş ve 104 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı ilçesinin açık alan hokey 1.liginde mücadele eden takımı Boybeyi spor kulübü bu sezon fırtına gibi maçlarına devam ediyor. Aldığı galibiyetlerle 2.ci sıraya yükseldi.

Akyazı ilçesinin açık alan hokey 1.liginde mücadele eden takımı Boybeyi spor kulübü Osmaniye’de devam eden maçlarda Erzurum belediyesini 4-2 yenerek lige fırtına gibi başladı.

İkinci maçında Adana hokey ile karşılaşan takımımız sahadan 2-2’lik sonuçla ayrıldı.

3. Maçında Diyarbakır hokeyi 3-0 yenen temsilcimiz 4. maçında Batman Üniversitesi spor kulübünü 6-1’lik skorla geçerek ligde 2. sıraya kadar yükseldi.

Yıllardır Akyazı’da faaliyet gösteren Boybey takımı salon ve açık alan 1.liginde şampiyon olabilmek için mücadele ediyor.

Bünyesinde birçok Akyazılı genci barındıran Boybeyi spor kulübü sporcuların kotu alışkanlıklardan kurtarılmasını Sosyalleşip milli değerler edinerek milli takımlara girmesi içinde yoğun çalışmalarına devam ediyor.

Takım adına yapılan açıklamada “tüm bu çalışmalar içinde takımımızı hiç yalnız bırakmayıp desteklerini esirgemeyen Akyazı belediye başkanına, Kulüp başkanımız Kasım Adem Altun’a ve antrenörümüz Rüstem Boybey’e teşekkürlerimizi sunarız” açıklaması yapıldı
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