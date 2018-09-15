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50 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Abdurrahman Tekmen, Adil Ülgen ve Kenan Certel tam 50 yıl önce Akyazı Orta okulunda tanışan
Bu haber 2018-09-15 10:23:48 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

 

Abdurrahman Tekmen, Adil Ülgen ve Kenan Certel tam 50 yıl önce Akyazı Orta okulunda tanışan çiçeği burnunda genç birer öğretmendi. Orta okul ve daha sonra da Akyazı Lisesinde başlayan arkadaşlıkları aradan geçen 50 yıl sonra yolları Abdurrahman Tekmen’in Bodrumdaki evinde buluşmaları ile tekrar kesişti.

Adil Ülgen ve eşi Raile Ülgen İle Kenan Certel’i Bodrum’daki Yunan adaları’na bakan Ege Denizi kenarındaki nefis manzaralı evinde ağırlayan Tekmen ailesi kapılarında karşıladıkları misafirlerini duygusal bir karşılamadan sonra evlerine aldılar.

Kısa bir hal hatır sormanın ardından sonra başlayan ve 50 yıl önceye kadar uzanan sohbet saatlerce sürdü. Bu 5 öğretmen arkadaş yıllar öncesinin anılarını hatırlayıp anlatırken adeta gençlik yıllarına dönmüş oldular.

Misafirlerine ikramda bulunan ve mükemmel bir ev sahipliği yapan Tekmen ailesi kendilerine yapılan bu ziyaretten oldukça memnuniyet duyduklarına ifade ederek bir çok anı ile ayrıldıkları Akyazı’lı dostlarına selamlarını ilettiler.

Kenan Certel ve Ülgen ailesi de kendilerine  gösterilen misafirperverlik dolayısı ile Tekmen ailesine teşekkür  ederek vedalaştılar.

 

   
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