Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
5 YAŞINDAKİ BERKAY FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

5 YAŞINDAKİ BERKAY FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

AKYAZI TOPAĞAÇ MAHALLESİNDE BİRLİK VE BERABERLİK GECESİ

AKYAZI TOPAĞAÇ MAHALLESİNDE BİRLİK VE BERABERLİK GECESİ

DEVLET HASTANESİNE CİLDİYE UZMANI ATANDI

DEVLET HASTANESİNE CİLDİYE UZMANI ATANDI

BALKAN ŞAMPİYONUNA KARŞILAMA TÖRENİ

BALKAN ŞAMPİYONUNA KARŞILAMA TÖRENİ

AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİ BU ÜÇLÜYE TESLİM

AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİ BU ÜÇLÜYE TESLİM

BALKAN ŞAMPİYONUNA KARŞILAMA YAPILACAK

BALKAN ŞAMPİYONUNA KARŞILAMA YAPILACAK

5 YAŞINDAKİ BERKAY FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Akyazı Pazaryeri yakınlarında bir otomobil 5 yaşındaki Berkay Kır’ın
Bu haber 2018-09-12 18:08:15 eklenmiş ve 311 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Pazaryeri yakınlarında bir otomobil 5 yaşındaki Berkay Kır’ın üzerinde geçti. Küçük çocuk kafasından aldığı darbeyle ağır yaralanarak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre olay Akyazı Ömercikler Mahallesi Kapalı pazaryeri yakınlarında meydana geldi. İddialara göre yoldan karşıya geçmek isteyen ve bir anda dengesini kaybederek yere düşen 5 yaşındaki Berkay Kır isimli küçük çocuğun kafasının üzerinden otomobil geçti.

Otomobil sürücüsü Türkan Ö.’nin yere düşen çocuğu fark etmemesi sonucu meydana geldiği öğrenilen kazada 5 yaşındaki Berkay kafasından aldığı darbeyle ağır yaralandı.

Kanlar içinde kalan küçük çocuk olay yerine çağırılan 112 Acil servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. Berkey Ambulansla birlikte Akyazı Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Berkay burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç çocuğun cenaze Akyazı Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Kır ailesinin aslen Geyve İlçesinden olduğu Kapalı pazaryerine Pazar kurmak için geldikleri öğrenildi.

Bayan sürücü gözaltına alınırken kazayla ilgili Polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
18:11 - 5 YAŞINDAKİ BERKAY FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Akyazı Pazaryeri yakınlarında bir otomobil 5 yaşındaki Berkay Kır’ın...
21:39 - OTOMOBİL TIR’A ÇARPTI SÜRÜCÜ YARALANDI
Kaza Akyazı Yuvalak yolu üzerinde meydana geldi. ...
21:36 - TAŞBURUN CİNAYETİNDE TUTUKLANANLARIN SAYISI 4’E YÜKSELD
29 Ağustos tarihinde Akyazı’ya bağlı Taşburun Mahallesinde bir markete düzenlenen silahlı ...
02:04 - YAYLA YOLUNTA ATV’SİNİ DEVİRDİ
Keremali yaylasından Pazarköy Mahallesine gelmekte olan...
02:01 - DOĞA TUTKUNU GENÇLERİ DEFİNECİ SANDILAR
İlginç olay Akyazı’da meydana geldi. Yabancı plakalı arazi araçları ile İlçeden...
01:59 - AKYAZI’DA YASAĞI TAKAN YOK
Akyazı ülke genelindeki İlçeler içinde en fazla araca sahip ve bazı İlleri...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ