5 YAŞINDAKİ BERKAY FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Akyazı Pazaryeri yakınlarında bir otomobil 5 yaşındaki Berkay Kır’ın

Bu haber 2018-09-12 18:08:15 eklenmiş ve 311 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Pazaryeri yakınlarında bir otomobil 5 yaşındaki Berkay Kır’ın üzerinde geçti. Küçük çocuk kafasından aldığı darbeyle ağır yaralanarak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre olay Akyazı Ömercikler Mahallesi Kapalı pazaryeri yakınlarında meydana geldi. İddialara göre yoldan karşıya geçmek isteyen ve bir anda dengesini kaybederek yere düşen 5 yaşındaki Berkay Kır isimli küçük çocuğun kafasının üzerinden otomobil geçti.

Otomobil sürücüsü Türkan Ö.’nin yere düşen çocuğu fark etmemesi sonucu meydana geldiği öğrenilen kazada 5 yaşındaki Berkay kafasından aldığı darbeyle ağır yaralandı.

Kanlar içinde kalan küçük çocuk olay yerine çağırılan 112 Acil servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. Berkey Ambulansla birlikte Akyazı Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Berkay burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç çocuğun cenaze Akyazı Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Kır ailesinin aslen Geyve İlçesinden olduğu Kapalı pazaryerine Pazar kurmak için geldikleri öğrenildi.

Bayan sürücü gözaltına alınırken kazayla ilgili Polis geniş çaplı soruşturma başlattı.