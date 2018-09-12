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DEVLET HASTANESİNE CİLDİYE UZMANI ATANDI

Her konuda Sakarya’da ilk sırada yer almayı prensip olarak kabul eden
Bu haber 2018-09-12 15:42:30 eklenmiş ve 233 kez görüntülenmiştir.

 

Her konuda Sakarya’da ilk sırada yer almayı prensip olarak kabul eden ve başarılı çalışmaları ile de Akyazılıların takdirini kazanan Akyazı Devlet Hastanesine tam gün çalışacak Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı (Cildiye) Doktoru atandı.

Akyazı Devlet Hastanesine atanan ve tam gün çalışacak olan Uzman Dr. Fatma Polat’a randevu alacak olan hastaların http//akyazidh.sağlık.gov.tr/TR.59383/hekim-çalışma-cetveli.html linkten, ya da MHRS (182) den randevu alabilecekleri Hastane yetkilileri tarafından açıklandı.

Geçmişte Akyazı Devlet Hastanesine Cildiye Uzman Hekimin haftanın sadece bir günü Sakarya’dan geldiğine dikkat çeken Akyazılılar, şimdi haftanın her günü hasta muayene edecek bir hekim has tanelerine atanmış olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve Hastane yetkililerine teşekkür ettiler.

 

 
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