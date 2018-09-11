BALKAN ŞAMPİYONUNA KARŞILAMA TÖRENİ

7-9 Eylül tarihleri arasında Bosna Hersek’te yapılan Balkan şampiyonasına

Bu haber 2018-09-11 22:12:36 eklenmiş ve 145 kez görüntülenmiştir.

7-9 Eylül tarihleri arasında Bosna Hersek’te yapılan Balkan şampiyonasına katılan Akyazılı güreşçi Erhan Algan’ın karşısına çıkan tüm rakiplerini yenerek 14-15 yaş grubunda 48 Kg. serbestte balkan şampiyonu olması Akyazı’da büyük sevinç yarattı.

Ormanköy’de karşılama töreni yapıldı

Balkan şampiyonluğunu kazanan Erhan Algan için E-5 Karayolunun Akyazı girişi Ormanköy kavşağında bir karşılama töreni yapıldı. Antrenörü milli güreşçi Kamil Özdağ, İlçe Spor Müdürü Adem Altun ve şampiyon güreşçinin ailesi ile birlikte güreş severler katıldı.

Şehir turu atıldı sonra Kaymakam kabul etti

Üstü açık bir otomobile bindirilen şampiyon güreşçi Erhan Algan boynunda çiçek ve sırtında şanlı Türk Bayrağı olduğu halde Ormanköy’den konvoyla birlikte yola çıktı ve Akyazı’da bir şehir turu yaptıktan sonra Kaymakamlığa geldi.

Burada Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli tarafından makamda kabul edildi ve kendisine Çiçekli tarafından küçük altın hediye edildi. Kabul törenine şampiyon güreşçinin babası Hüseyin, Annesi Saime, ablası Edanur, abisi İlker ve kardeşi Taner Algan, antrenörü Kamil Özdağ ve İlçe Spor Müdürü Adem Altun’da katıldı.

Akyazı Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli şampiyonu kabul edişinde yaptığı konuşmada Erhan Algan’ı tebrik etti ve elde ettiği büyük başarı beni ve tüm İlçemizi mutlu etti dedi ve başarılarının devamı dileğinde bulundu.

Erhan Algan’da kendisini kabul eden Kaymakam Vekili Çiçekliye teşekkür etti ve beni bugünlere getiren antrenörüm Kamil Özdağ’a, güreşçileri hiç yalnız bırakmayan Spor Müdürümüz Adem Altun’a, karşılamayla gelen tüm güreş severlere ve aileme teşekkür etmeyi görev sayıyorum dedi.

Şampiyonun antrenörü Kamil Özdağ şampiyon güreşçinin kardeşi Taner Algan’ında kendisi gibi güreşçi olduğunu ve aynı yaş grubu ve kilosunda güreştiğini belirterek, bu yıl ki Türkiye şampiyonasında iki kardeşin çekilen kura sonucunda ilk turda birbirlerine rakip olmaları talihsizlikti dedi ve Taner Algan’ın da abisi gibi geleceği parlak bir güreşçi olduğunun altını çizmeyi ihmal etmedi.