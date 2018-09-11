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AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİ BU ÜÇLÜYE TESLİM

AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİ BU ÜÇLÜYE TESLİM

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AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİ BU ÜÇLÜYE TESLİM

Akyazı’nın en başarılı okulu olan Eyyup Genç Fen Lisesi yeni öğretim yılına
Bu haber 2018-09-11 00:52:53 eklenmiş ve 391 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın en başarılı okulu olan Eyyup Genç Fen Lisesi yeni öğretim yılına hazırlanırken idari kadrosu tamamen değişti.

Okul Müdürlüğüne Akyazı Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Yeşilbaş atanırken Müdür Yardımcılıklarına da Konuralp Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Erkan Coşkun ve Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Melek Bahadır atandı.

Her üç yönetici de okuldaki görevlerine başlayarak okullarını yeni öğretim yılına hazırlamak için mesai dışı da olmak üzere var güçleri ile çalışıyorlar.

Okul Müdürü Murat Yeşilbaş Sakarya ve Akyazı’mızın güzide okullarından biri olan Eyyup Genç Fen Lisemiz bu yıl eksiksiz bir kadro ile başarı çıtasını daha da yükseğe çıkaracaktır. Oldukça başarılı olmamıza rağmen okulumuzun tanıtımını gerektiği şekilde yapamadığımızı düşünüyoruz. Bu yılki çalışmalarımız sırasında tanıtıma da ağırlık vereceğiz. İstiyoruz ki ağırlıklı olarak ilçemizin çocukları okulumuzu istesin. Bunu sağlamak için gerekirse okul okul dolaşıp kendimizi tanıtacağız. Dedi.

Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi ağırlıklı olarak ücretli öğretmenlerle eğitim öğretim yapmıştı. Bu yıl okula ilave olarak 10 adet branş öğretmeni daha atandı.  

 
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