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BALKAN ŞAMPİYONUNA KARŞILAMA YAPILACAK

7-9 Eylül 2018 tarihleri arasında Bosna’da yapılan Balkan şampiyonasında 14-15 yaş grubunda
Bu haber 2018-09-11 00:10:18 eklenmiş ve 63 kez görüntülenmiştir.

 

7-9 Eylül 2018 tarihleri arasında Bosna’da yapılan Balkan şampiyonasında 14-15 yaş grubunda 48 Kg. serbest stilde bütün rakiplerini yenerek Balkan şampiyonu olan Akyazı güreşçi Erhan Algan için bugün karşılama töreni yapılacak.

11Eylül 2018 Salı günü (Bugün)  saat 12.00 de Ormanköy kavşağında davul zurna eşliğinde karşılanacak olan Balkan şampiyonu güreşçimiz Algan konvoy eşliğinde Akyazı’ya giriş yapacak ve konvoy Akyazı’yı turladıktan sonra Kaymakamlık önüne gelecek.

Kaymakam Çiçekli kabul edecek

Kaymakamlık binası önüne gelecek olan Balkan şampiyonu Erhan Algan burada İlçe Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli tarafından karşılanacak ve makamda kabul edilerek tebrik edilecek.

Kamil Özdağ güreş severleri davet ediyor

Milli güreşçi şampiyon güreşçinin antrenörü Kamil Özdağ, bugün yapılacak olan karşılamaya ve oluşturulacak olan konvoya katılmak üzere güreş sever herkesi davet etti.  Gençlerimize ve çocuklarımıza ne kadar sahip çıkarsak onlarda o ölçüde bize şampiyonluklar getirecek ve Akyazı’mızın adını gittikleri ülkelerde altın harflerle yazdıracaklardır. Onun için geniş bir katılım için herkesi Ormanköy’e davet ediyorum dedi.

 
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