KİCKBOKS’TA AKYAZILI SPORCULARIN BAŞARISI

Akyazı Kickboks Spor Kulübü Derneğine bağlı 11 sporcunun katıldığı

Bu haber 2018-09-10 23:52:41 eklenmiş ve 130 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kickboks Spor Kulübü Derneğine bağlı 11 sporcunun katıldığı ve Denizli’de bu yıl 2.si yapılan bölgeler arası kickboks müsabakalarında Spor Kulübü Derneğine bağlı Akyazılı sporcular 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya alarak geri dönmeyi başardılar. Aynı derneğe bağlı sporcular geçen yıl ilki düzenlenen yarışmaya da yine 11 sporcu ile katılmış ve 3 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya almayı başarmışlardı.

Destek bekliyorlar

Kickboks sporunun Akyazı’da henüz istenilen ölçüler içinde tanınmadığına dikkat çeken Akyazı Kickboks Spor Kulübü Derneği başkanı ve antrenörü Emin Özkul, kısa sürede önemli başarılara imza attıklarını belirterek, diğer amatör spor dallarında olduğu gibi bu spor dalımıza da destek verecek iş adamlarını ve sporseverleri bekliyoruz dedi.

Kendilerine büyük destek veren işadamı Salih Aydoğdu’ya ve diğer destekçilere teşekkür eden Emin Özkul, destek verenlerin sayısında artış olması halinde bu spor dalında Akyazı’nın ismi alınacak olan başarılar nedeniyle yurt içi ve yurt dışında iyi bir şekilde anılacaktır. Bundan adım kadar eminim dedi.

45 sporcuyla haftanın 5 günü ç alışmalarını yeni açtıkları salonda sürdürdüklerini anlatan Emin Özkul, Ekim ayı içinde Bolu’da yapılacak olan İller arası yarışmaya hazırlandıklarını aslında katıldıkları tüm yarışmaların 2019 yılında yapılacak olan Türkiye şampiyonasına hazırlık amacı taşıdığına dikkat çekerek biz sporcularımızla birlikte Türkiye şampiyonasında elde edeceğimiz başarılarla Akyazı’mızın ismini en iyi şekilde duyurmaktır dedi.

Yapmakta olduğumuz spor sayesinde gençlerimizi kötü alışkanlıklar edinmelerinden koruyoruz ve onlara spor yaptırarak hem sağlıklı olmalarını hem de elde edecekleri başarılarla anılmalarına yardımcı olduklarını belirten antrenör ve dernek başkanı Emin Özkul, şehir merkezinin dışından gelmek isteyen sporcular için servis aracı koyacaklarını da sözlerine ekledi.

Denizli’de yapılan yarışmalarda dereceye giren sporcular şunlar;

Ömer Ünlütürk 25 Kg. da minikler kategorisinde, artı 60 Kg. da Görkem Şahin altın.

25 Kg. da minikler kategorisinde Hakan Samastı, minikler 30. Kg. da Efta Duru Eyüpoğlu, minikler 45 Kg. da Doğan Berat Mutülu ve büyükler 55 Kg. da Merve Hacıeyüpoğlu gümüş.

Minikler 35 kg. da Ahmet Ünlütürk ve Yıldızlar 55 Kg. da Melike Nur Bayram bronz madalya kazandılar.