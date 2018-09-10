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ŞEHİT YÜZBAŞIYA YENİ MÜDÜR NECATİ TAN

Akyazı Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi Müdürü
Bu haber 2018-09-10 23:51:31 eklenmiş ve 476 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi Müdürü Eşref Başer’in rotasyon dolayısı ile Adapazarı Atatürk Lisesi Müdürlüğüne atanması dolayısı ile boşalan okul Müdürlüğüne  Hendek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necati Tan atandı.

Hendek İlçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü sırasında başarılı çalışmaları ile Hendeklilerin sevgisini kazanan ve Meslekte 39 yıllık bir tecrübeye sahip olan Necati Tan Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Lisesindeki görevine başladı.

Lisesmizin yeni Müdürü Necati Tan’ın Hendekteki başarıyı Akyazı’da da göstereceği inancıyla kendisine hoş geldin dileklerimizi iletiyoruz.

 
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