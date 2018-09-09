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TAŞBURUN CİNAYETİNDE TUTUKLANANLARIN SAYISI 4’E YÜKSELDİ

29 Ağustos tarihinde Akyazı’ya bağlı Taşburun Mahallesinde bir markete düzenlenen silahlı saldırı
Bu haber 2018-09-09 21:34:50 eklenmiş ve 38 kez görüntülenmiştir.

 

29 Ağustos tarihinde Akyazı’ya bağlı Taşburun Mahallesinde bir markete düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Market sahibi Yunus Bilgin hayatını kaybetmiş Mustafa F. de ağır şekilde yaralanmıştı.

Olayla ilgili olarak Akyazı Jandarmasının yürüttüğü soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdikleri iler sürülen kişilerin olay mahallinden kaçmalarına yardımcı oldukları gerekçesiyle 2 Eylül 2018 günü S.B. ve B.Ş. VE S.B. isimli şahıslar gözaltına alınmış çıkarıldıkları mahkeme tarafından S.B isimli şahıs adli kontrolle serbest kalmış diğer iki şahıs ise tutuklanmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında saldırıyı düzenleyenlere yardım ettikleri gerekçesiyle bu defa H.Y. M.T. ve H.K isimli şahıslar gözaltına alındı. Jandarmada ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan şahıslardan H.Y. ve M.T tutuklanıp cezaevine gönderilirken H.K. isimli şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Böylece olayla ilgili olarak tutuklananların sayısı 4’e yükselmiş oldu.

Akyazı Jandarması saldırı olayını gerçekleştirenlerin yakalanması için operasyonlarını yoğun bir sürdürüyor.
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