ERHAN ALGAN BALKAN ŞAMPİYONU OLDU

8Emekli milli güreşçimiz Kamil Özdağ çalışmalarının semeresini almaya başlad

Bu haber 2018-09-09 10:51:54 eklenmiş ve 212 kez görüntülenmiştir.

8Emekli milli güreşçimiz Kamil Özdağ çalışmalarının semeresini almaya başladı. Özdağ’ın güreşçileri en son katıldığı Balkan Şampiyonasından Balkan Şampiyonu çıkardı.

2-9 Eylül 2*19 tarihlerinde Bosna’da yapılan serbes güreş şampiyonasında 48 kg.da yarışan Akyazı Belediyesi güreşçisi ErhanAlgan Balkan Şampiyonu oldu. Erhan Algan’ın bu başarısı Akyazı ve Sakarya’da büyük sevinç yarattı. Turu bay geçen Algan sırasıyla Bosna ve ardından da Bulgar rakibini yenerek finale yükseldi. Finalde geçen yılın Avrupa 2.si Makedon rakinin de yenerek Balkan Şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye takım halinde Balkan şampiyonu olurken Güreş antrenörü Kamil Özdağ çok şükür çalışmalarımızın semeresini almaya başladık. Güreşçimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki günlerde Kasım ayı içinde Romanya’da yapılacak olan U23 Dünya şampiyonasında 92 kg da güreşçimiz Semih Yazıcı’dan da madalya bekliyorum dedi.