YAYLA YOLUNTA ATV’SİNİ DEVİRDİ

Keremali yaylasından Pazarköy Mahallesine gelmekte olan

Bu haber 2018-09-09 02:01:48 eklenmiş ve 36 kez görüntülenmiştir.

Keremali yaylasından Pazarköy Mahallesine gelmekte olan Osman G. yönetimindeki ATV’nin fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle hızlanması ve bu hızlanma neticesinde de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ATV devrildi.

Kazada sürücü Osman G. İle yanında bulunan annesi yola savrularak çeşitli yerlerinden yaralandılar. Yaralılar kaza mahalline gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi ve bu haber kaza geçirenlerin yakınlarını sevindirdi.