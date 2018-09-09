DOĞA TUTKUNU GENÇLERİ DEFİNECİ SANDILAR

İlginç olay Akyazı’da meydana geldi. Yabancı plakalı arazi araçları ile İlçeden geçen doğa tutkunu gençleri görenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundular.
Yapılan ihbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri yabancı plakalı arazi arıcını Belediye binası yanında önünü keserek durdurdu. Araştırma yapan Emniyet mensupları araç içindekilerin Almanya’dan Türkiye’ye gelen turistler oldukları ve doğa tutkunu oldukları içinde Akyazı’ya geldiklerini belirledi.
Akyazı Emniyeti gençlerin kim, nereden ve neden Akyazı’ya geldiklerini öğrendikten sonra iyi gezmeler temennisiyle serbest bıraktı ve turist Alman gençleri de yollarına dev am ettiler.