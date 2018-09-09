DOĞA TUTKUNU GENÇLERİ DEFİNECİ SANDILAR

İlginç olay Akyazı’da meydana geldi. Yabancı plakalı arazi araçları ile İlçeden

Bu haber 2018-09-09 01:59:58 eklenmiş ve 126 kez görüntülenmiştir.