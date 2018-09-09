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AKYAZI’DA YASAĞI TAKAN YOK

Akyazı ülke genelindeki İlçeler içinde en fazla araca sahip ve bazı İlleri
Bu haber 2018-09-09 01:56:38 eklenmiş ve 211 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı ülke genelindeki İlçeler içinde en fazla araca sahip ve bazı İlleri de yine araç sayısı bakımından geçen İlçe konumundadır.

İlçe merkezinin şu anda trafikte olan araç sayısına uygun yolları ve özellikle de otoparkları olmadığı için araç sahipleri çoğu zaman yasak ve uygunsuz olan yerlere araçlarını park etmek zorunda kalıyor.

Bunun en güzel örneği şehir içi midibüslerle yolcu taşımacılığı yapan ve Mahallelerden kalkıp gelen otobüs, midibüs ve minibüslerin yolcu indirme ve bindirme yerlerinin özel otomobiller tarafından adeta işgal ediliyor olması gösterilebilir.

Gazi Süleyman Paşa Camii önünde bulunan ve özellikle de şehir içi minibüslerin yolcu indirdikleri ve aldıkları yer olan durağın önüne özel otomobillerin park ediyor olması hem minibüs sürücülerini hem de yolcuları hayli rahatsız ediyor.

Akyazılılar özellikle bu tür yasak olan yerlerde özel otomobiller başta olmak üzere başka araçların park yapmamaları gerektiği konusunda hemfikirler. Yine Akyazılılar hem Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şubede çalışan Polislere hem de Belediyenin Zabıta Müdürlüğü bünyesinde ç alışmakta olan  Memurlara çağrıda bulunarak durak önlerinde bekledikleri minibüslere rahat binebilme veya inebilme şansının tanınması gerektiği hususunu dile getirerek bu konuda yetkilileri daha etkin görev yapmaya davet etmeyi de ihmal etmiyorlar.
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