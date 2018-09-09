TOPAĞAÇTA 12 EYLÜL ETKİNLİĞİ YAPILACAK

12 Eylül askeri darbe sonrasında hazırlanan Anayasaya hayır oyu veren

Bu haber 2018-09-09 01:53:10 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.

12 Eylül askeri darbe sonrasında hazırlanan Anayasaya hayır oyu veren Akyazı’ya bağlı Topağaç Mahallesinde 11 Eylül akşamı akşam namazının ardından 12 Eylül darbesiyle ilgili olarak düzenlenecek olan bir etkinlik yapılacak.

Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi ve 15 Temmuz Milli İrade Derneği tarafından ortaklaşa olarak düzenlenecek olan darbelere hayır etkinliğinde Kuran-ı Kerim okunacak, Mehteran takımı gösterilerini sunacak ve ardından düzenlenen etkinlikle ilgili olarak konuşmalar yapılacak ve düzenlenen etkinlik geceyi düzenleyen tarafından hazırlanan yemek ikramı ile son bulacak.

O zamanki ismi Ramaslı olan daha sonra askeri konsey tarafından adı değiştirilerek Topağaç yapılan köy bundan 38 yıl önce gerçekleşen 12 Eylül askeri ihtilalden sonra Kenan Evren’in talimatı ile hazırlanan Anayasa’ya yüzde 85 oranında hayır oyu vererek bütün dikkatleri üzerlerinde toplamıştı.

Geceyi düzenleyenler arasında olan 15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkanı Ali İnci ve Akyazı Şube Başkanı Ali Gezer, düzenleyecekleri anlamlı geceye bütün Akyazılıları davet ettiklerini söyleyerek, herkesi bu gecemize bekliyoruz dediler.