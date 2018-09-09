Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
YAYLA YOLUNTA ATV’SİNİ DEVİRDİ

YAYLA YOLUNTA ATV’SİNİ DEVİRDİ

DOĞA TUTKUNU GENÇLERİ DEFİNECİ SANDILAR

DOĞA TUTKUNU GENÇLERİ DEFİNECİ SANDILAR

TOPAĞAÇTA 12 EYLÜL ETKİNLİĞİ YAPILACAK

TOPAĞAÇTA 12 EYLÜL ETKİNLİĞİ YAPILACAK

MOTORSİKLET TUTKUNU GENÇLERE HAZİN VEDA

MOTORSİKLET TUTKUNU GENÇLERE HAZİN VEDA

ORMANKÖY IŞIKLARINDA BİR KAZA DAHA

ORMANKÖY IŞIKLARINDA BİR KAZA DAHA

YAVUZUN KAFASINDAKİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

YAVUZUN KAFASINDAKİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

TOPAĞAÇTA 12 EYLÜL ETKİNLİĞİ YAPILACAK

12 Eylül askeri darbe sonrasında hazırlanan Anayasaya hayır oyu veren
Bu haber 2018-09-09 01:53:10 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.

 

12 Eylül askeri darbe sonrasında hazırlanan Anayasaya hayır oyu veren Akyazı’ya bağlı Topağaç Mahallesinde 11 Eylül akşamı akşam namazının ardından 12 Eylül darbesiyle ilgili olarak düzenlenecek olan bir etkinlik yapılacak.

Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi ve 15 Temmuz Milli İrade Derneği tarafından ortaklaşa olarak düzenlenecek olan darbelere hayır etkinliğinde Kuran-ı Kerim okunacak, Mehteran takımı gösterilerini sunacak ve ardından düzenlenen etkinlikle ilgili olarak konuşmalar yapılacak ve düzenlenen etkinlik geceyi düzenleyen tarafından hazırlanan yemek ikramı ile son bulacak.

O zamanki ismi Ramaslı olan daha sonra askeri konsey tarafından adı değiştirilerek Topağaç yapılan köy bundan 38 yıl önce gerçekleşen 12 Eylül askeri ihtilalden sonra Kenan Evren’in talimatı ile hazırlanan Anayasa’ya yüzde 85 oranında hayır oyu vererek bütün dikkatleri üzerlerinde toplamıştı.

Geceyi düzenleyenler arasında olan 15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkanı Ali İnci ve Akyazı Şube Başkanı Ali Gezer, düzenleyecekleri anlamlı geceye bütün Akyazılıları davet ettiklerini söyleyerek, herkesi bu gecemize bekliyoruz dediler.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
01:56 - TOPAĞAÇTA 12 EYLÜL ETKİNLİĞİ YAPILACAK
12 Eylül askeri darbe sonrasında hazırlanan Anayasaya hayır oyu veren ...
22:34 - HAYIRLI YOLCULUKLAR
Yurdumuzda yaşamakta olan bazı insanlarımız rahatlarına çok düşkündürler....
16:12 - ÜNAL GÜNDÜZ’DEN TUNAHAN HARİTAYA ZİYARET
Tapu Kadastro Müdürlüklerinin çeşitli kademelerinde görev yaparken...
23:08 - ESKİ VEKİLDEN YENİ VEKİLE MANGALLI AĞIRLAMA
Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı ilçe teşkilatının Akbalık güreş sahasında ...
21:54 - ŞEHİT BİNBAŞI’NIN OĞLUNA GÖRKEMLİ SÜNNET DÜĞÜNÜ
10 Nisan 2016 tarihinde Nusaybin’de teröristlerin döşediği el yapımı bombanın patlaması so...
23:03 - ONLAR ERDİ MURADINA, DARISI BEKARLARIN BAŞINA
Akyazı İlçesi Hasabey Mahallesi halkından Rukiye ve Merhum Hayri Koç’un güzel kızları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ