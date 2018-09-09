MOTORSİKLET TUTKUNU GENÇLERE HAZİN VEDA

Motosiklet tutkunu gençler geçtiğimiz gece D-140 karayolu üzerinde

Bu haber 2018-09-09 01:47:17 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

Motosiklet tutkunu gençler geçtiğimiz gece D-140 karayolu üzerinde birbirleri ile çarpışmak suretiyle yaptıkları kaza sonrası ağır yaralı olarak önce Akyazı Devlet sonra da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 18 yaşındaki Emre Bayram ve 19 yaşındaki Mücahit Sanalan’dan sabah saatlerinde hayatlarını kaybettiklerine dair gelen acı haber her iki aile ile birlikte tüm Akyazı’yı da derinden üzmüştü.

GÖZYAŞLARI DURMADI

Kaza sonrası hayatlarını kaybeden motosiklet sevdalısı iki arkadaş Emre Bayram ve Mücahit Sarıalan’ın cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alınarak Akyazı’da baba ocaklarına getirildi. Baba ocaklarında her iki genç için helallik alındı. Helallik alınırken gençlerin yakınları tarafından yakılan ağıtlar ve akıtılan gözyaşları yürekleri dağladı.

NAMAZI DİN GÖREVLİSİ OLAN BABA KILDIRDI

Evlerinden alınan iki gencin cenazeleri Hastane Mahallesindeki Yeşildirek Camiine getirildi. İkindi namazının sonra kılınan cenaze namazının ardından her iki genç aile mezarlıklarına defnedildi. Mücahit Şanalan’ın cenaze namazını Akyazı’ya bağlı Çakıroğlu Mahallesi Camii İmam Hatibi olan babası Mustafa Sanalan kıldırdı.

Yapılan cenaze törenlerine her iki ailenin fertleri ve yakınlarının dışında kalabalık cemaat katıldı.