ORMANKÖY IŞIKLARINDA BİR KAZA DAHA

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E-5 Karayolunun Ormanköy kavşağında gün geçmiyor ki
Bu haber 2018-09-09 01:45:30 eklenmiş ve 52 kez görüntülenmiştir.

 

E-5 Karayolunun Ormanköy kavşağında gün geçmiyor ki kaza olmasın. Işık olmasına rağmen kazaların eksik olmadığı Ormanköy kavşağında dün meydana gelen kazada can kaybı yaşanmaması tarafları sevindirdi.

Kaza kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu oldu. Kazada otomobilde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrasında ise otomobilin arka tarafında büyük hasar meydana geldi.

Kazada yaralanan iki kişi kaza mahalline gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

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