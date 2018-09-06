YAVUZUN KAFASINDAKİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

HABER: SEZAİ MATUR SAKARYA GAZETECİLER DERNEĞİ BAŞKANI Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Ankara’daydım.

Bu haber 2018-09-06 23:13:40 eklenmiş ve 111 kez görüntülenmiştir.

HABER: SEZAİ MATUR

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Ankara’daydım.

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarla Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaret ettik.

Gazetelerin yaşadığı kağıt sıkıntısı ve gazetecilerin sendikal örgütlenmesi başta olmak üzere çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduk.

Oldukça verimli bir görüşme oldu.

O gün de Atalay bizden önce yaşadığımız kağıt sıkıntısıyla bir basın açıklaması yapmıştı.

Bir buçuk saate yakın süren görüşmeden iki taraf da memnun ayrıldı.

Bu görüşmenin ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundum.

Daha önce iki kez gittiğim AKP Genel Merkezi’nin önünde bu kez Cumhurbaşkanlığı korumaları da tedbir almıştı.

Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MKYK toplantısı sona ermişti.

Yavuz’un Başkanı olduğu Seçim İşleri Genel Merkezde dördüncü katta.

Koridor boyumu aşan çiçeklerle dolu.

Sakarya’dan giden çiçekleri de aralarda gördüm ama Türkiye’nin dört bir yanından belediye başkanlarının gönderdiği çiçekler dikkat çekiciydi.

Tabii önümüzde yerel seçimler var ve belediye başkan adaylarının belirlenmesinde Yavuz, bulunduğu konum itibariyle önemli bir rol üstlenecek.

Yavuz odasında yorgun ama mutlu görünüyordu.

Gerçekten çok önemli bir göreve gelmişti ama sorumlulukları da çok fazlaydı.

Önümüzde çok zorlu bir yerel seçim süreci vardı ve süreçte AKP yönetiminde en çok yorulacak isimlerden biri de oydu.

Daha şimdiden Sakarya stresi başlamış…

Adayların erken belirleneceğini söyledi.

Başkanlar ve adaylık için adı geçenlerle ilgili yorumlar yaptık.

Yavuz aday belirleme sürecinde tümüyle partinin ve de şehrin menfaatlerinin önde olacağını söylüyor.

Aday belirlerken şu sorulara cevap arayacaklarını belirtiyor:

Hangi aday daha fazla oy getirir?

Hangi aday daha fazla hizmet eder?

Hangi adayın geçmişinde daha az sorun var?

Hangi aday gelecekte sorun yaratmaz?

En büyük arzusunun tüm belediyelerde çok iyi aday adaylarının çıkması olduğunu belirten AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz “İyi isimler çıkmalı, adaylıklar için seviyeli yarışlar olmalı” diyor.

Yavuz, dinamik, hizmet aşkı olan, kibirden uzak, ufku açık, güven veren isimlerin daha şanslı olacağını ısrarla vurguluyor.

Bu yazıdan şu anlam çıkarılmasın:

AKP’nin Sakarya’daki Belediye Başkan adaylarını tümüyle Ali İhsan Yavuz belirleyecek.

Bu seçimde de AKP’nin geçmişten bugüne aday belirleme süreçlerinde uyguladığı sistemler yine devrede olacak. Bunlara ek birkaç sistem de, bu seçimde uygulanacak.

Ancak son karar verilirken mutlaka Yavuz’un düşüncesi de alınacaktır.

24 Haziran seçimlerinde listelere oluşan tepki gibi bir tepki yaşanmaması için aday tespitleri titizlikle yapılacak gibi görünüyor.

Yavuz’la görüşmemizde bu süreçte doğru adayları tespit adına kılı kırk yaran bir çalışma yapılacağını anladım.

Son olarak adaylık düşünenlere tavsiyem şu;

Ortaya çıkmadan önce aynanın karşısına geçin. Kendi kendinize “Ben neden aday olmak istiyorum? Bu işi yapabilir miyim? Bu görev için yeterli miyim? Bu görevle, şehrime, ülkeme, başkalarına ne kazandırabilirim? Bu iş için beni neden tercih etsinler?” sorularını sorun ve cevaplarını verin. Eğer verdiğiniz cevaplar sizi tatmin ederse o zaman aday olun.