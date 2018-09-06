10 DAKİKA YETTİ YOLLARI SU BASTI

Bugün saat 11.00 sularında başlayan ve 10 dakika kadar süren gök gürültülü şiddetli

Bu haber 2018-09-06 14:48:50 eklenmiş ve 78 kez görüntülenmiştir.

Bugün saat 11.00 sularında başlayan ve 10 dakika kadar süren gök gürültülü şiddetli yağış Akyazı’yı perişan etti. Şiddetli yağan yağmur nedeniyle rögorlar oluşan suyu taşıyamadı ve yol adeta nehir yatağı haline geldi. Alt katlarda bulunan tüm işyerlerini su bastı.

Yağıştan en çok etkilenen yerlerin başında Bankalar ve Ada Caddesi oldu. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar ayakkabılarını çıkarıp geçmek zorunda kaldı. Cadde üzerinde hizmet veren esnafta müşterilerin işyerlerine gelebilmesi için caddenin bazı geçiş yerlerine tahta kalaslar koydular. Yoğun bir trafiğe sahip olan Bankalar ve Ada caddelerinde yoğun yağış kaynaklı olarak trafik sıkıştı ve durma noktasına geldi.Alt katlarda İşyeri sahibi olanlar dükkanlarına giren yağmur suyunu temizlemek için özel bir gayretin içinde oldular.

Akyazılılar, kısa süren yağış sonrası adeta dere yatağı haline gelen ana caddelerden geçebilmemiz için Belediyenin kendilerine birer sandal vermeleri gerektiğini söyleyerek tepkilerini koyarlarken, alt yapının yetersizliği de bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu dediler.

Bazı Akyazılılar da Belediyenin yaptırmakta olduğu ve halen devam eden yağmur suyu taşıyacak olan giderlerin suyun gideceği yer yerine aksi tarafa yapıldığını herkesin gördüğüne dikkat çekerek bu konuda hem belediye başkanını hem de diğer yetkilileri kutlamak lazım derken tepkilerini şöyle tamamladılar geçtiğimiz gün yapılan Meclis toplantısında başkan Akcan’ın “5 yıl içinde bir yerine 5 kat hizmet getirdik. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yaptığımız icraatlarımız nedeniyle Allah bile bize hesap sormaz “ demiş. Günü geldiğinde hesap sorar mı sormazmı yı hep birlikte göreceğiz.