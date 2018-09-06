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AS AKYAZI İLK HAZIRLIK MAÇINI KAZANDI. 2-0

Lige hayli iddialı bir şekilde hazırlanan ve hedefi büyük olan
Bu haber 2018-09-06 14:46:34 eklenmiş ve 95 kez görüntülenmiştir.

 

Lige hayli iddialı bir şekilde hazırlanan ve hedefi büyük olan  As Akyazı topbaşı yaptıktan sonra ilk hazırlık maçını Pamukovaspor’la kendi sahasında yaptı. Her iki yarıda da iki ayrı takımla sahaya çıkan As Akyazı ilk yarıda Recep ve ikinci yarıda da Ömer’in attığı gollerle rakibini 2-0 yenmeyi başardı.

İki takım teknik patronu oynanan hazırlık maçında kadroda yer alan oyuncularının tamamını görme ve durumları ile ilgili bilgi sahibi olma bakımından yararlı geçtiğine dikkat çekerek, lig başlayana kadar hazırlıklarının süreceğini ve lige hazır bir takımla çıkacaklarını söylediler.

As Akyazıspor başkanı Ahmet Durmuş da maç sonrası yaptığı açıklamada, hazırlık maçları lig için ölçü olmaz ancak oynadığımız futbol beni memnun etti. Gün geçtikçe daha da iyi olacağımızın sinyallerini ben bu maçta aldım dedi.

As Akyazısporun çiçeği burnunda Yönetim Kurul üyeleri de ortak açıklamalarında şunları söylediler “ Önümüzdeki günlerde başlayacak olan ligimizle ilgili başlattığımız çalışmalarımızın iyi gittiği bu hazırlık maçında gördük. Biz yönetim olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yaptığımıza inanıyoruz. Bundan sonra sahada oyuncularımız klaslarını, tecrübelerini ve hünerlerini konuşturacaklar hem başkanımız, hem yönetim kurulu olarak bizler, hem de taraftarımız oturduğumuz koltuklarımıza yaslanıp bu sezon güzel maçlar seyretmeye hazırlanıyoruz”

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