BALBALILI YILMAZ AİLESİ YASTA

Yıllarca Akyazı’ya bağlı Balbalı Mahallesinde uzun yıllar Muhtarlık yapan,

Bu haber 2018-09-05 16:26:12 eklenmiş ve 413 kez görüntülenmiştir.

Yıllarca Akyazı’ya bağlı Balbalı Mahallesinde uzun yıllar Muhtarlık yapan, Mahallesinde ve çevresinde saygınlığı olan Merhum Fevzi Yılmaz’ın (Agurç) eşi ve Akyazı’da tavuk market işleten Aygün ile servis işletmeciliği yapan Aydın Yılmaz’ın anneleri asırlık çınar Müzeyyen Yılmaz’ın (Jiyipha) vefat etmesi Yılmaz ailesi kadar sevenlerini de üzüntü içinde bıraktı.

94 yaşında hayata gözlerini yuman Balbalı başta olmak üzere Abhaz camiasının da çok sevdiği ve saydığı büyüklerinden biri olan merhume Müzeyyen Yılmaz’ın cenazesi BedilTahirbey Mahallesindeki(Balbalı) evinden helallik alındıktan sonra Balbalı Merkez camiine getirildi. Burada öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından aynı Mahallede bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Müzeyyen Yılmaz’ın cenaze törenine siyasiler, STK başkan ve yöneticileri, Mahalle Muhtarları, Yılmaz ailesinin yakınları ile çevre İlçe ve Mahallelerden gelen kalabalık cemaat katıldı.

Merhumenin çocukları Aydın ve Aygün Yılmaz, acılı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan, cenazelerine katılan, yoğunlukları nedeniyle cenaze merasimine katılamayıp telefonla taziyelerini ileten ve üzüntülerini paylaşan herkese teşekkür ettiler ve haklarını helal etmelerini istediler.