PAZARKÖY EĞİTİMDE YENİ BAŞKAN MESUT ÇELİK

PazarköyEğitimspor’da yapılan kongrede tek listeyle seçime

Bu haber 2018-09-05 16:15:09 eklenmiş ve 105 kez görüntülenmiştir.

PazarköyEğitimspor’da yapılan kongrede tek listeyle seçime giren Mesut Çelik kulübün yeni başkanı oldu.

Amatör ligde oynayan Pazarköy Eğitim spor kongresini yaptı. Kongrede tek liste olan Mesut Çelik ve yönetimi Eğitim sporun yeni başkanı oldu.

Kongreye eski başkan ve yöneticilerde katılım gösterdi. Kongre sonrası ilk açıklamasını yapan yeni başkan Çelik “Amaç köyümüzün gençliğini kötü alışkanlıklardankoruyup toplumda yer edinmelerini sağlamak.Birlik ve beraberliği pekiştirmek. Daha öncekiyıllarda emeği geçen Başkan ve yöneticilere teşekkür ediyorum.PazarköyEğitim spor tekrar eski kimliğine dönmek için mücadele edecek” dedi.

Başkan Mesut Çelik’in listesinde Hasan Şahin, Serdar Çelik, Hüseyin Karasan, Serkan Kurt, Hasan Karasan, Efkan Günaydın, Sait Uluköylü, Cüneyt Akbal, Murat Atmaca, Kenan Yavuz yer aldı.