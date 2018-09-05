AKYAZI MYO’DA KONTENJANLAR DOLDU

Mevcut olan ve yeni açılan bölümler Akyazı Meslek Yüksekokulu

Bu haber 2018-09-05 16:12:04 eklenmiş ve 108 kez görüntülenmiştir.

Mevcut olan ve yeni açılan bölümler Akyazı Meslek Yüksekokulu sınavlara girip kazanan öğrencilerin tercih sebebi oldu.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından okullarını tercih eden öğrenci listelerinin kendilerine ulaştığını söyleyen Akyazı Meslek Yüksekokulu Genel Sekreteri Yusuf Şahinoğlu, listeler elimize geldiğinde kontenjanların dolu olduğunu görmemiz bizi son derece mutlu etti. Bu yıl ki kontenjan sayımız 185 olmasına rağmen tercih eden öğrenci sayımızın 191 olmasını okulumuzda mevcut olan bölümlerin öğrencilerimiz tarafından tercih sebebi olmasına bağlıyoruz dedi.

Akyazı Meslek Yüksekokulundaki bölümler şunlar;

Dış Ticaret, İşletme, Muhasebe, Makine, Mobilya ve bu yıl ilk kez açılan İç Mekan tasarım.