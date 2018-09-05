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ATSO ÜYELERİNE NEFES ALDIRACAK

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar,
Bu haber 2018-09-05 14:50:14 eklenmiş ve 158 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar, 2018 Mayıs ayında  Odamızca tahsis ettiğimiz 10.000.000,00.-Tl.  ( onmilyon) Nefes Kredisini ATSO Üyelerimiz  kullandırıldı.

Başkan Bayraktar, içinde bulunduğumuz ekonomik süreçte, ülke ekonomisinde önemli yer tutan KOBİ’lerin en büyük sorunları arasında finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve enflasyon üzerindeki yüksek rakamlı kredi faizleri yer almaktadır. Bu nedenle KOBİ’lerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere 2018  yılının 5. ayında ‘TOBB NEFES KREDİSİ , Ziraat Bankası, Denizbank, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası işbirliği ile üyelerimize verilmiştir. TOBB Nefes Kredisi için Odamız üyelerine Odamızca tahsis edilen miktar  10.000.000,00.-Tl (onmilyon) olarak   KOBİ niteliğindeki  üyelerimize ilgili bankalar tarafından, aylık % 0,99 faiz Yıllık 11,88 oranında verildi. Kredi vadesi ilk 6 ay geri ödemesiz, takip eden 12 ay eşit taksitli olmak üzere toplam 18 ay vadeli  olarak dağıtılarak ekonomik nefes almaları sağlanmıştı.

Devam etmekte olan ekonomik süreçte T.C. Gümrük Bakanlığının yazılı talimatları üzerine KOBİ lerimize yeniden destek ( Nefes ) kredisi kullanıma açılması planlanmaktadır. Bu çerçevede Odamız olarak KOBİ lerimize 15.000.000,00 TL. destek sağlanacaktır. Bu destek talebe göre arttırılacaktır. Proje kapsamında kullandırılacak kredi 6 ay anapara ödemesiz, 12 ay eşit taksitlerle geri ödemeli toplam 18 ay vadeli olmak üzere, firma başı kredi azami tutarı 200.000,00.-TL olacaktır. Odamızca kullanıma açılarak  üyelerimize verilecek kredinin faiz oran aylık %1.85 olacaktır. KOBİ destek (Nefes) kredisi 8 bankadan kullandırılacak olup bu bankalar Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası olarak belirlenmiştir.

Başkan Bayraktar, son zamanlarda yaşadığımız ekonomik sıkıntıları aşmak için  Oda olarak kaynaklarımızı destek ( Nefes ) kredisi için üyelerimizin kullanımına açarak, onların sıkıntılarını çözümüne dün olduğu gibi bugünde yarında yardımcı olmaya devam edeceğiz, dedi.

 

 
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