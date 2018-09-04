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BELEDİYE KÜLTÜR EVİ YENİ YERİNE TAŞINDI

Akyazı Belediyesinin eski Kooperatif ara sokağında bulunan Bilgi ve Kültür Evi yeni yerine taşındı
Bu haber 2018-09-04 18:52:41 eklenmiş ve 48 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesinin eski Kooperatif ara sokağında bulunan Bilgi ve Kültür Evi yeni yerine taşındı. İnönü Mahallesinde bulunan eski İtfaiye binasında hizmet vermeye başlayan vederslere destek merkezi olarak işlev gören Bilgi ve Kültür Evinde 2018-2019 Eğitim yılı münasebetiyle kayıtlarda başlatıldı.

5-6-7 ve 8.sınrıflar için Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler, İngilizce ve Fen Bilgisi derslerine ilişkin kayıtlar için yoğun talep olunca bu defa kayıt olmak isteyenlerin bir sınava tabi tutulacakları yetkililer tarafından açıklandı.Ön kayıtların 3 Eylül’de başlayıp 21 Eylül’de son bulacağını açıklayan bilgi ve Kültür Evi yetkilileri, kayıt yaptıracak olan öğrenciler için öğrenci kimlik belgesi ile bizzat Velisinin müracaat etmesi gerektiği hususu da yapılan açıklamada yer aldı.

 

 

 

 
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