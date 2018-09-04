BELEDİYE MECLİSİ KIŞ MESAİSİNE BAŞLADI

Temmuz ayı toplantısında aldığı kararla Ağustos ayını tatil yaparak geçiren

Bu haber 2018-09-04 18:35:05 eklenmiş ve 173 kez görüntülenmiştir.

Temmuz ayı toplantısında aldığı kararla Ağustos ayını tatil yaparak geçiren Akyazı Belediye Meclisi Eylül ayına ait toplantısını yaptı. Toplantıya bir müddettir toplantılara katılmayan Hasan Akcan başkanlık yaptı.

Toplantıya Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak Valilikte yapılan toplantıya katıldığı için AK Partili Meclis Üyeleri A. Kadir Yıldırım, Ahmet Öztürk, Mehmet Öztürk, Lütfi Kaymaz damazeret beyan ettikleri için toplantıya katılmadılar.

Gündemin birinci maddesinde yer alan Akyazı Belediyesi 2019 mali yılına ait hazırlanan performans programı Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 2.maddesine yer alan Akyazı Belediyesi 2019 malı yılı gelir tarifelerine ilişkin hazırlanan rapor Plan Bütçe komisyonuna havale edildi.

Gündemin 3.maddesinde yer alan8 1/25000 ölçekli Kuzuluk Termal Turizm Merkezi Çevre düzeni planlarında belirtilen alanlara ulaşımın sağlanabilmesi için Orman Müdürlüğünden yol tahsis talebi için başkan ve encümene istenen yetki oybirliğiyle verildi.

Gündemin 4.maddesinde yer alan 03.07.2018 tarih ve 70 sayılı meclis kararıyla komisyona havale edilen “kırsal yerleşim alanlarının” yeniden düzenlenmesine ilişkin teklifle ilgili komisyon çalışmasını tamamlayamadığı için bu hususun gelecek meclis toplantısında tekrar gündem maddesi yapılarak görüşülmesi talebi oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 5.maddesinde yer alan Adapazarı RES (Rüzgar Enerji Santrali) projesi kapsamında proje bazlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilmesi hususu,

Gündemin 6.maddesinde yer alan Akyazı’nın Vakıf Mahallesinin belirtilen sınırlar içinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması hususu,

Gündemin 7.maddesinde yer alan Akyazı’nın Topağaç (Ramaslı) Mahallesinin belirtilen sınırları içinde 1/1000 ölçekli imar uygulama planının yapılması hususu,

Gündemin 8.maddesinde yer alan Akyazı’nın Dokurcun mahallesine ait 1/1000 ölçekli ilave + revizyon uygulama imar planı onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesi hususu,

Gündemin 9.maddesinde yer alan Akyazı’nın Seyfeler mahallesi 1/5000 ölçekli kısmi revizyon nazım imar planına esas hazırlanan 1/1000 ölçekli imar uygulama planı hususu görüşülmek üzere İmar komisyonuna havale edildi.

İlave gündem;

İlave gündemin 1.maddesinde yer alan Dokurcun mahallesinin bölünmesi ile ilgili olarak İmar komisyonundan gelen rapor MHP’li Meclis Üyesi Ruhi Yılmaz’ın isteği üzerine bir kez daha görüşülmek üzere Komisyona iade edildi.

İlave gündemin 2.maddesine göre Topağaç (Ramaslı) Mahallesinde bulunan 15.2 hektarlık arazide 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilave yapılabilmesi için kamu yararı kararıyla ilgili teklif İmar Komisyonuna oybirliğiyle havale edildi.

İlave gündem 3.maddesinde yer alan 5 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu alınması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle istenen yetki verildi. Verilen yetkiye göre Belediye Başkanı Has an Akcan İller Bankasından Belediye adına 3 milyon lira kredi alacak.

Bu gündem maddesinin görüşülmesi sırasında MHP’li Meclis Üyesi Harun Köymen çöp toplanmasını ihaleyle verdik. Ama her türlü hizmeti belediye olarak biz veriyoruz. Kamyonlar bizden, işçiler bizden, mazot bizden öyleyse çöpü belediye olarak neden biz toplamıyoruz. Çöpleri biz toplayalım ve aracıya para ödemeyelim şeklindeki talebi dikkat alınmadı.

İlave gündem 4.maddede yer alan Pazarköy Mahallesinde Doğalgazla ilgili olarak yapılacak olan üst yapı çalışmasının Belediye en İşleri Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak yapılması teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

İlave gündem 5.maddede yer alan İmar Kanununa göre “Bina çekme mesafelerine” yapılacak olan uygulamalarla ilgili plan notu değişikliği teklifi İmar komisyonuna havale edildi.

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

Her z aman olduğu gibi gündem dışı konuşma isteği MHP grup sözcüsü Murat Öz’den geldi. Kürsüye gelen Öz 6 ay önce MHP grubu olarak Başkanlığa verdikleri “Göreve geldikten sonra belediyenin ne kadar alacağı, ne kadar borcu var, Belediyede siz göreve geldiğinizde işçi sayısı ne kadardı bugün ne kadar, yine sizin zamanınızda Akyazı’ya bağlanan Mahallelerde satılan yer miktarı ve satılan o yerlerden elde edilen para miktarı ne kadar ve yıkılan mezbahanın ne zaman yapılacağı” şeklindeki soru önergesine bugüne kadar neden cevap verilmediği sordu.

Yine Öz Akcan’a, Kuzuluk Mahallemizde bulunan Aksartepeihalesinin son günlerde Akyazı’nın gündeminin ilk sırasında yer aldığına dikkat çekerek şu soruyu sordu “ Aksartepe ile ilgili olarak Meclis üyesi arkadaşlarımız tarafından bulunan bir firma tarafından belediyenin kasasından tek kuruş çıkmadan o firma tarafından AB’den temin edilecek olan hibe krediyle yapmayı vaat ettiği ve yapım işlemi biter bitmez de tesislerin Belediyeye devredilmesine ilişkin firma yetkilisinin verdiği teklif neden kabul görmedi. Her ne kadar ihalesi yapılmış ta olsa projesi hakkında bilgi vermesi için o teklifi yapan firma yetkilisini meclise davet edebilir ve kendisinden geniş bilgi alabiliriz. Böyle bir projeyle müracaat eden bir firma varken Aksartepe basit bir projeyle neden ihale edildi”

MHP’li Meclis üyesi ve grup sözcüsü Murat Öz son olarak da Hükümetin almış olduğu tasarruf tedbirlerine uymamız lazım. Yayla şenlikleri başta olmak üzere giderleri Belediye tarafından karşılanan birçok etkinlikten Belediyenin elini çekmesi ve tasarruf yoluna gitmesi gerekiyor. Bu konuda hepimize görev düşüyor diye Akcan’a bir soru daha yöneltti.

AKCAN’IN CEVAPLARI

“Hep doğru işler yaptık. O nedenle yaptıklarımızdan Allah bile bize soru sormaz”

MHP’li Meclis Üyesi Murat Öz’ün sorularına “bu tür konuşmalar sokak ağzıdır ve merdiven altı konuşmalarıdır. Meclisimizin saygınlığı var. O nedenle bu tür konuşmalar saygınlığı olan meclisimizde yapılmamalı “diye cevap vermeye başlayan Akcan özetle şunları söyledi “ Belediye olarak bizim her yaptığımız açıktır ve şeffaftır. Meclisten aldığımız yetkileri en güzel şekilde kullanıyoruz. Bire 5 iş yapıyoruz. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Her kurumun mahrem olan hususları vardır. Sorduğunuz sorular mahremiyet taşıyor. O nedenle cevap vermedik. Doğru bildiğimiz yoldan geri adım atmayız. Aksartepe de de doğru bildiğimizi yaptık. ihalesini de şeffaf bir şekilde yaptık. Hatta ihaleyi canlı olarak yayınladık. Tesisler 6 ay içinde tamamlanacak ve halkımızın hizmetine girecektir. Proje basit bir projedir ama ileride orası daha görkemli bir hale getirilecektir. Tasarruf tedbirleri nedeniyle özel sektör bu tür işlerden elini çekiyor. Onun için bizde açık bir şekilde ihalesini basit bir projeyle yaptık.” Dedi ama AB’den sağlayacağı 20 milyon Euro’lukparayla yapmayı planladığı projeden hiç bahsetmemesi ve konuyla ilgili olarak tek kelam bile etmemesi dikkat çekti.

Akcan devamla “ Görevde olduğumuz yıllar içerisinde hep doğru işler yaptık. Meclis üyeleri olarak hiç merak etmeyin 5 yıl içinde yaptıklarımızdan ötürü Allah bile bizden hesap sormaz. Biz bu 5 yıl içinde 5 kat fazla hizmet verdik. Yapmamışsak ve buda ispatlanırsa ben Akyazı’yı terk ederim.