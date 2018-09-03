AMATÖRDE KURALAR ÇEKİLDİ ASAKYAZI ALAAĞAÇ AYNI GURUPTA

2018-2019 sezonunda Süper Amatör Ligde ve 1. Amatör Kümede mücadele edecek olan

Bu haber 2018-09-03 10:19:12 eklenmiş ve 163 kez görüntülenmiştir.

2018-2019 sezonunda Süper Amatör Ligde ve 1. Amatör Kümede mücadele edecek olan 72 takımın grupları belli oldu.

2018-2019 futbol sezonu amatör ligler kura çekimleri Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında gerçekleşti.

Kulüp yöneticilerinin gözetiminde 30-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen kura çekimlerinde Sakarya'da mücadele edecek olan amatör takımların gurupları ve rakipleri belli oldu.

SÜPER AMATÖR KÜME

Süper Amatör Kümede 24 takım iki ayrı gruba ayrıldı.

SÜPER AMATÖR KÜME A GRUBU: Sapanca Gençlikspor, Aşağı Kirazcaspor, Harb-İş, Tüvasaş Demirspor, Alaağaçspor, As Akyazıspor, Hendek Dereköyspor, Harmanlıkspor, Karasu Yalıspor, Kocaali Sahilspor, Geyvespor, Söğütlüspor

SÜPER AMATÖR KÜME B GRUBU: Sapanca Kırkpınarspor, Arifiye Kalaycıspor, Arifiyespor, Kışlaçayspor, Harunustaspor, Erenlerspor, Akova Barışspor, Adapazarıspor, Karasu Güvenspor, Kocaalispor, Pamukova 1968, Ferizlispor

1. AMATÖR KÜME

29 Eylül'de başlayacak olan lig öncesi 48 takım 4 ayrı gruba ayrıldı. 2018-2019 sezonunda 1. Amatör Kümede statü ise şu şekilde belirlendi. 4 Grupta çifte devreli lig usulüne göre oynanacak olan maçların ardından gruplarını birinci sırada tamamlayan 4 takım Süper Amatör Lig'e yükselecek. Öte yandan gruplarını son iki sırada tamamlayan 8 takım ise 2. Amatör Kümeye düşecek.

Grup maçları sonunda 2-3 ve 4'üncü sırayı alan 12 takım altışarlı iki ayrı grupta play-off mücadelesi verecek. Tek devreli lig usulü yapılacak play-off maçları sonunda gruplarını lider bitiren iki takım Süper Amatöre yükselen son takımlar olacak.

Futbol İl Temsilcisi Tezcan Demir 2018-2019 sezonundan itibaren uygulanacak olan yeni bir ceza sistemi hakkında bilgi verdi. Demir yeni sezonda sahadan çekilen maçlara çıkmayan takımlara hükmen mağlubiyet cezasının yanı sıra 350 TL Para cezası vereceklerini söyledi.

1. AMATÖR KÜME A GRUBU:Çamlıcabeldespor, Karapürçekspor, Hanlıköyspor, , Taşburunspor, Hacıkışlaspor, Yenialandüzü, Sakarya Caddesi, Şeyhvarmazspor Akyazı Çınarlıkgençlik, Karasu Kültürgençlik, Geyve Bayatspor, Küçücek Beldespor

1. AMATÖR KÜME B GRUBU: Akçayspor, Taraklıspor, Garajlartaçspor, Sinanoğluspor, Akyazıgücü, Kazımpaşabirlikspor, Kaynarcaspor, Rasimpaşaspor, Yeşilyurtbeldespor, Hızırtepeözen, Limanderespor

1. AMATÖR KÜME C GRUBU: Sapanca Kurtköyspor, Hendek Gençlikspor, Hendek Boğazspor, Hayrettinspor, Yuvalıderespor, Kuzulukspor, Akartepespor, Taşkısığıspor, Karaaptiler Akınspor, Ferizli Karadenizspor, Akyazı Akınspor, Çaybaşı Bekirpaşa

1. AMATÖR KÜME D GRUBU: Hacımercan, Serdivan Esentepegölspor, Keremalispor, Akyazıspor, Fırtına Gençlerbirliği, Alifuatpaşaspor, Pazarköyeğitimspor, Sakarya Tekspor, Çaykışlaspor, Karasuaziziye, Kazımiyespor, Kocadöngelspor